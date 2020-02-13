Можно ли прокалывать уши самостоятельно
Сегодня серьги принято носить не только женщинам, но и мужчинам, ведь это давно стало модным атрибутом унисекс. Многие молодые люди полагают, что могут самостоятельно прокалывать уши, и в этом нет ничего сложного.
Прокол уха профессионалом, использующим похожий на пистолет гаджет, занимает две секунды и почти не вызывает боли. Эта процедура доступна и по деньгам, но многие молодые люди все равно прокалывают уши так, как это делали их бабушки - самостоятельно или с помощью друзей и подруг. В большинстве случаев это заканчивается лишь некоторым количеством пролитой крови и болью, после чего ухо заживает. Но иногда использование плохо продезинфицированных ниток или игл может спровоцировать заражение, приводящее к гнойному или рожистому воспалению. Такие самодеятельные проколы приводят к неприглядно выглядящему рубцеванию тканей, а ведь ваше ухо видят все.
Многие также считают, что после прокола уха серьги можно одевать немедленно. В реальности, врачи рекомендуют подождать от 7 до 10 дней, регулярно протирая место прокола дезинфицирующим средством вроде перекиси водорода или хлоргексидина. Использовать можно серьги любого металла, а вовсе не обязательно золотые или серебряные, главное, чтобы носить их было комфортно. При этом первое время (до одного-двух месяцев) серьги вообще рекомендуется не снимать, чтобы ушной канал полностью сформировался.
Помните о том, что если вы долго не носите серьги, или носите только в одном ухе, то канал может "затянуться", и сережку туда уже не вставишь без нового прокола. Также поначалу рекомендуют носить легкие по весу серьги (вроде "гвоздиков"), а уже потом использовать более тяжелые. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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