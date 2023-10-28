Врач Павлова объяснила, в каких случаях кардиотренировки могут привести к накоплению жира

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мужчина

По словам эндокринолога Зухры Павловой, выполнять только кардиотренировки, игнорируя силовые упражнения — большая ошибка. Есть риск истощить организм, навредить суставам и даже набрать лишний вес.

Что такое кардиотренировки?

Это вид физической активности, при котором сердце работает в учащенном режиме. Такие нагрузки, если выполнять их грамотно, укрепляют сосуды, повышают выносливость и помогают похудеть. Они задействует в работу различные группы мускулов, но не приводят к увеличению объёмов мышц. Главное условие —повышенные значения пульса.

Почему кардиотренировки могут принести вред? Павлова назвала несколько основных причин.

Тело быстро привыкает и со временем придется увеличивать нагрузку. Правильно будет наращивать темпы постепенно и добавлять в программу силовые упражнения.

— Если кардиотренировка слишком долгая и интенсивная, то велик риск истощить свой организм.(…) Перенапряжение может привести к потере мышечной массы, — отметила Павлова в своем телеграм-канале

Обычно это свойственно новичкам, которые слишком рьяно берутся за дело. По ее словам, «при дефиците калорий и недостатке белка в рационе организм испытывает стресс и черпает энергию из мышц, а жир, наоборот, начинает накапливать».

Кардио без силовых тренировок может повредить суставам. Если у вас за заболели колени, запястье и т.д., то стоит пересмотреть режим тренировок и взять паузу, советует врач.

Виды кардиотренировок:

бег;
ходьба;
езда на велосипеде;
плавание;
танцы, аэробика;
прыжки со скакалкой;

Также выделяют тренировки на специальных тренажерах: беговую дорожку, велотренажер, эллипсоид, айрбайк, греблю.

Силовые тренировки — упражнения, во время которых мышцы сопротивляются нагрузке. Она создаётся за счёт собственного веса, тренажера или отягощений (гири, гантели, медболы или штанги).

Сочетания кардио и силовых тренировок помогут укрепить здоровье, избавиться от лишних килограммов, сформировать красивое тело.

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