Врач Лебедева посоветовала обращать внимание на три первых «звоночка» приближения климакса

приливы — резко возникающее чувство жара в области груди, шеи и лица. При этом учащается сердцебиение и повышается потливость.

потливость по ночам

набор веса, его становится все сложнее сбросить

проблемы со сном

перепады настроения, нервозность

сухость во влагалище

снижение либидо

недержание мочи

ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и мышц

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