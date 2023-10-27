Врач Лебедева посоветовала обращать внимание на три первых «звоночка» приближения климакса

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женщина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала три ранних симптома, указывающих на приближение климакса. По ее словам, свое женское здоровье можно и нужно взять под контроль.

Климакс — естественный процесс физиологической перестройки организма женщины от 45 лет (это среднее значение, бывают исключения). Период наступления менопаузы зависит от особенностей организма. Полное угасание репродуктивной функции происходит в возрасте 60-65 лет.

Менструальный переход может начаться даже за восемь лет до климакса, предупреждает Лебедева. Она отмечает, что есть три первых «звоночка» его приближения:

1. Задержки менструации — сначала до одной недели, далее — до двух месяцев и более

2. Длительность менструации и объем выделений сокращается. Например, раньше месячные длились 6 дней, а а теперь три.

3. На всем протяжении цикла не меняется базальная температура, тогда как обычно она повышается в середине или во второй его половине.

— Сначала все происходит незаметно, а потом появляются первые симптомы, — отметила медики в своем телеграм-канале.

Симптомы климакса:
  • приливы — резко возникающее чувство жара в области груди, шеи и лица. При этом учащается сердцебиение и повышается потливость.
  • потливость по ночам
  • набор веса, его становится все сложнее сбросить
  • проблемы со сном
  • перепады настроения, нервозность
  • сухость во влагалище
  • снижение либидо
  • недержание мочи
  • ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и мышц

Что происходит с женщиной, когда наступает климакс?

Яичники уменьшаются в размерах, их секреторную ткань замещает соединительная. Такая ткань не способна синтезировать гормоны, из-за чего останавливается развитие фолликулов. Концентрация эстрогенов падает, что влечет полное прекращение месячных.

Медики различают понятия «климакс» и «менопауза». Климакс – период перед последней менструацией, когда уровень эстрогена постепенно снижается, а менопауза – конечная точка, когда менструации окончательно прекращаются.

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Теги : климакс, менопауза, менструации
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