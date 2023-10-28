Нутрициолог назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин

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Нутрициолог назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин


Если вам сказали, что у вас повышенный уровень холестерина, это не значит, что вам нужно отказываться от вкусных угощений.


Врач рассказал о десертах, которые можно есть при высоком уровне холестерина.

«Периодическое удовольствие не окажет существенного влияния на уровень холестерина», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Хотя наибольшее значение имеет общий характер вашего рациона, врач поделился своим опытом приготовления вкусных десертов.

«Включение полезных для сердца десертов и избежание худших виновников может быть частью диеты, заботящейся о холестерине», - сказал он.


Полезные для сердца десерты


Нутрициолог Строков поделился тремя лучшими десертами при высоком уровне холестерина:

  • Йогуртно-фруктовое парфе
  • Овсяное печенье
  • Темный шоколад с орехами.

«Сочетание нежирного йогурта со свежими фруктами дает восхитительный и полезный для сердца десерт», — говорит Строков. «Клетчатка во фруктах и пробиотики в йогурте помогают контролировать уровень холестерина. Домашнее овсяное печенье, приготовленное из цельного зерна, может стать полезным десертом. Овес содержит бета-глюканы, которые, как было доказано, помогают снизить уровень холестерина».


Что касается темного шоколада, хотя он и содержит антиоксиданты, способствующие здоровью сердца, доктор подчеркнул важность умеренности.

С другой стороны, орехи содержат полезные жиры и клетчатку, причем врач больше всего любит миндаль.

Худшие десерты для холестерина


Врач настоятельно рекомендует людям с высоким уровнем холестерина избегать:
  • Торты и пирожные
  • Мороженое
  • Жареные десерты.
Торты и выпечка не только содержат много сахара, в том числе рафинированного, но и перегружены трансжирами, которые могут повысить уровень холестерина

"Мороженое обычно содержит большое количество насыщенных жиров, что способствует повышению уровня холестерина. А жареные десерты, такие как пончики, не очень полезны для уровня холестерина".

Высокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и закупорки артерий, предостерег доктор Строков, поэтому вам следует быть осторожными с тем, что вы едите.

Слишком высокий уровень холестерина является фактором риска возникновения опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы, инсульт и другие сердечно-сосудистые осложнения.

Профилактика высокого уровня холестерина


Предотвратить высокий уровень холестерина или снизить риск его развития можно путем:
  • Отказ от курения
  • Регулярно занимаюсь спортом
  • Ограничение потребления насыщенных и трансжиров (содержащихся в основном в продуктах животного происхождения)
  • Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки
  • Пить меньше алкоголя
  • Ограничение соли
  • Поддержание здорового веса
  • Сведение стресса к минимуму
  • Регулярно посещайте врача для контроля уровня холестерина.


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