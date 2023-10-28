Нутрициолог назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин
Если вам сказали, что у вас повышенный уровень холестерина, это не значит, что вам нужно отказываться от вкусных угощений.
Врач рассказал о десертах, которые можно есть при высоком уровне холестерина.
«Периодическое удовольствие не окажет существенного влияния на уровень холестерина», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Хотя наибольшее значение имеет общий характер вашего рациона, врач поделился своим опытом приготовления вкусных десертов.
«Включение полезных для сердца десертов и избежание худших виновников может быть частью диеты, заботящейся о холестерине», - сказал он.
Полезные для сердца десерты
Нутрициолог Строков поделился тремя лучшими десертами при высоком уровне холестерина:
- Йогуртно-фруктовое парфе
- Овсяное печенье
- Темный шоколад с орехами.
«Сочетание нежирного йогурта со свежими фруктами дает восхитительный и полезный для сердца десерт», — говорит Строков. «Клетчатка во фруктах и пробиотики в йогурте помогают контролировать уровень холестерина. Домашнее овсяное печенье, приготовленное из цельного зерна, может стать полезным десертом. Овес содержит бета-глюканы, которые, как было доказано, помогают снизить уровень холестерина».
Что касается темного шоколада, хотя он и содержит антиоксиданты, способствующие здоровью сердца, доктор подчеркнул важность умеренности.
С другой стороны, орехи содержат полезные жиры и клетчатку, причем врач больше всего любит миндаль.
Худшие десерты для холестерина
Врач настоятельно рекомендует людям с высоким уровнем холестерина избегать:
- Торты и пирожные
- Мороженое
- Жареные десерты.
"Мороженое обычно содержит большое количество насыщенных жиров, что способствует повышению уровня холестерина. А жареные десерты, такие как пончики, не очень полезны для уровня холестерина".
Высокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и закупорки артерий, предостерег доктор Строков, поэтому вам следует быть осторожными с тем, что вы едите.
Слишком высокий уровень холестерина является фактором риска возникновения опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы, инсульт и другие сердечно-сосудистые осложнения.
Профилактика высокого уровня холестерина
Предотвратить высокий уровень холестерина или снизить риск его развития можно путем:
- Отказ от курения
- Регулярно занимаюсь спортом
- Ограничение потребления насыщенных и трансжиров (содержащихся в основном в продуктах животного происхождения)
- Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки
- Пить меньше алкоголя
- Ограничение соли
- Поддержание здорового веса
- Сведение стресса к минимуму
- Регулярно посещайте врача для контроля уровня холестерина.
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