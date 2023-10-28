Нутрициолог назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин

«Периодическое удовольствие не окажет существенного влияния на уровень холестерина», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Включение полезных для сердца десертов и избежание худших виновников может быть частью диеты, заботящейся о холестерине», - сказал он.





Полезные для сердца десерты

Йогуртно-фруктовое парфе

Овсяное печенье

Темный шоколад с орехами.

«Сочетание нежирного йогурта со свежими фруктами дает восхитительный и полезный для сердца десерт», — говорит Строков. «Клетчатка во фруктах и пробиотики в йогурте помогают контролировать уровень холестерина. Домашнее овсяное печенье, приготовленное из цельного зерна, может стать полезным десертом. Овес содержит бета-глюканы, которые, как было доказано, помогают снизить уровень холестерина».

Худшие десерты для холестерина

Торты и пирожные

Мороженое

Жареные десерты.

"Мороженое обычно содержит большое количество насыщенных жиров, что способствует повышению уровня холестерина. А жареные десерты, такие как пончики, не очень полезны для уровня холестерина".

Профилактика высокого уровня холестерина

Отказ от курения

Регулярно занимаюсь спортом

Ограничение потребления насыщенных и трансжиров (содержащихся в основном в продуктах животного происхождения)

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки

Пить меньше алкоголя

Ограничение соли

Поддержание здорового веса

Сведение стресса к минимуму

Регулярно посещайте врача для контроля уровня холестерина.

Врач рассказал о десертах, которые можно есть при высоком уровне холестерина.Хотя наибольшее значение имеет общий характер вашего рациона, врач поделился своим опытом приготовления вкусных десертов.Что касается темного шоколада, хотя он и содержит антиоксиданты, способствующие здоровью сердца, доктор подчеркнул важность умеренности.С другой стороны, орехи содержат полезные жиры и клетчатку, причем врач больше всего любит миндаль.Торты и выпечка не только содержат много сахара, в том числе рафинированного, но и перегружены трансжирами, которые могут повысить уровень холестеринаВысокий уровень холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и закупорки артерий, предостерег доктор Строков, поэтому вам следует быть осторожными с тем, что вы едите.Слишком высокий уровень холестерина является фактором риска возникновения опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы, инсульт и другие сердечно-сосудистые осложнения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, помогут избавиться от болей в суставах этой осенью.

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