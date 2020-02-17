Косметолог Алексей Едемский рассказывает о необычных причинах появления прыщей - кариес, глисты, спортзал
Прыщи бывает практически у всех. Прыщик раз в полгода или "обсыпание" в режиме нон-стоп, - это большая разница Косметолог Алексей Едемский рассказывает о небанальных причинах появления прыщей.
ТонзилитЭто заболевание требует лечение антибиотиков, что делает жителей "микробиома" кожи агрессивными, провоцирует восполнения. Процесс называется бактериальным обсеменением, когда начинается размножение условно-патогенных микроорганизмов.
ГлистыГлисты как причина прыщей? Бывает, в редких случаях. Обычно, прыщи возникает в случае тяжелого течения - паразитарные черви заражают органы.
Кариес и Ко
"Прыщи на лице могут быть связаны со стоматологическими проблемами, с множественным кариесом, воспалением десен и другими инфекционными заболеваниями, ведь очаговая инфекция способна влиять на местный иммунитет. У пациентов с тяжелым течением кариеса, как правило, есть проблемы с питанием и злоупотреблением быстрыми углеводами, сахаросодержащими продуктами. Все это пагубно сказывается на коже лица", - говорит косметолог Алексей Едемский в интервью АиФ..
Слишком много спортаНагрузки в финес-клубе, работа с тяжелыми весами, значительное увеличение мышечной массы и т.д. сдвигают гормональный баланс в сторону мужских гормонов, что зачастую ведет к появлению прыщей у девушек.
Чрезмерная гигиенаЕсли прыщи, то надо чаще умываться? Это вредный миф. Кожа - саморегулируемый, самый большой орган в теле человека.
"Злоупотребление гигиеной приводит к тому, что иммунная, защитная функция кожи снижается. Запомните важный момент: кожное сало является естественным антисептиком кожи, а не только увлажняет ее. Различные воспаления появляются не из-за кожного сала, а из-за его отсутствия", - объясняет косметолог.
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