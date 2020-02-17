Косметолог Алексей Едемский рассказывает о необычных причинах появления прыщей - кариес, глисты, спортзал

Тонзилит

Глисты

Кариес и Ко

"Прыщи на лице могут быть связаны со стоматологическими проблемами, с множественным кариесом, воспалением десен и другими инфекционными заболеваниями, ведь очаговая инфекция способна влиять на местный иммунитет. У пациентов с тяжелым течением кариеса, как правило, есть проблемы с питанием и злоупотреблением быстрыми углеводами, сахаросодержащими продуктами. Все это пагубно сказывается на коже лица", - говорит косметолог Алексей Едемский в интервью АиФ..

Слишком много спорта

Чрезмерная гигиена

"Злоупотребление гигиеной приводит к тому, что иммунная, защитная функция кожи снижается. Запомните важный момент: кожное сало является естественным антисептиком кожи, а не только увлажняет ее. Различные воспаления появляются не из-за кожного сала, а из-за его отсутствия", - объясняет косметолог.