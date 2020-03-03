Омега-3 могут предотвращать капсулярную контрактуру

Капсулярная контрактура

Жирные кислоты Омега-3 защитят женщин от одного из наиболее частых осложнений при увеличении груди. К такому выводу пришли итальянские ученые. 

Пластические хирурги из Италии установили миниатюрные грудные импланты в организм лабораторных мышей. Это помогло выяснить, может ли рыбий жир снижать выраженность капсулярной контрактуры - распространенных осложнений после увеличения груди. При контрактуре имплантат сдавливается сформировавшейся фиброзной капсулой, грудь деформируется и становится эстетически непривлекательной. Осложнение приводит к болям и дискомфорту, а в тяжелых случаях требует повторной пластики. С этим осложнением в той или иной степени сталкивается каждая шестая пациентка. 

Предыдущие исследования по данному вопросу касались преимущественно возможности снижать риск бактериальных заражений с помощью растворов с антибиотиками. Меньшее внимание уделялось воспалительным процессам, и особенно каскаду арахидоновой кислоты - основному биологическому пути воспалений. Этот путь и затрагиваются жирными кислотами Омега-3, содержащимися преимущественно в жирной рыбе и диетических пищевых добавках. 

Серия экспериментов с лабораторными мышамипоказала, что жирные кислоты положительно воздействуют на формирование капсул вокруг имплантов у животных. Теперь необходимо подтвердить их эффективность в ходе наблюдений за людьми, пишет Plastic and Reconstractive Surgery. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Омега-3, капсулярная контрактура
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Празднование Масленицы в Краснодаре закончилось отравлением


Forbes: ношение медицинской маски может увеличить восприимчивость к коронавирусу