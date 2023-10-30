Похудение: вот как глютен влияет на ваш вес

"Помимо индустриализации и снижения качества нашей пищи, это происходит главным образом из-за кишечного дисбаланса, который является проблемой для многих людей из-за сегодняшнего питания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Глютен приводит к ожирению?

"Увеличение веса от чистого глютена не было научно подтверждено. Глютен может вызвать воспаление в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к вздутию живота и ощущению сытости. Это может быстро создать впечатление, что вы набрали вес".

Продукты без глютена лучше?

"Не автоматически. Многие безглютеновые альтернативы содержат столько же скрытых ингредиентов, вызывающих ожирение, если не больше", - объясняет врач-диетолог.

"Если вы не страдаете целиакией или другой непереносимостью, вам не обязательно отказываться от глютена, чтобы оставаться в форме".

Вздутие живота и боль

Диарея, запор или рвота

Усталость или усталость

Боль в костях или суставах

Головные боли

Онемение

Депрессия

Зуд кожи.

Безглютеновые диеты переживают бум. Все больше и больше людей отказываются от этого вещества. Супермаркеты также реагируют на эту тенденцию и все чаще рекламируют продукты без глютена.Почему глютен, природный белок, содержащийся в пшенице и родственных ей зернах, пользуется такой дурной репутацией?Диетолог утверждает, что непереносимость глютена, известная как целиакия, на самом деле становится все более и более распространенным явлением.Организм более чувствительно реагирует на некоторые вещества, чем раньше, в том числе на глютен.На самом деле зачастую именно другие ингредиенты продуктов, содержащих глютен, действительно вызывают ожирение. Такие продукты, как хлеб или готовые макароны, обычно содержат рафинированные зерна и сахар. Они не наполняют тебя надолго, они поднимают. уровень сахара в крови и привести к тяге к еде в долгосрочной перспективе.Если вы хотите избежать этого содержания, эксперт по питанию рекомендует такие продукты, как киноа, лапша соба из гречневой крупы или бобовые, которые, естественно, не содержат глютена.Непереносимость глютена может вызвать проблемы с пищеварительной системой, но не приведет к необратимому повреждению желудка, кишечника или других органов. Однако непереносимость глютена аналогична целиакии, состоянию, котороепривести к необратимому повреждению тонкой кишки, поэтому вам следует поговорить с гастроэнтерологомКак и во многих других вещах, ключом здесь, в конечном счете, является сбалансированная диета.И если там обнаружен глютен, это не обязательно означает что-то плохое, несмотря на все тенденции.Ранее МедикФорум писал о том, что отказ от алкоголя и жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу.

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