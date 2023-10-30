Врач Арзамасцев: при нестабильном давлении соль может вызывать головную боль

«Если давление нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание», – уточнил врач Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

«Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного», – заключил эксперт.

Врач Арзамасцев констатировал, что при имеющихся проблемах с кровяным давлением продукты с высокой концентрацией соли нередко становятся провокаторами головной боли. В частности, такая проблема может возникать при нестабильном давлении, когда АД вдруг может резко повышаться, увеличивая нагрузку на сердце.Специалист отметил, что при нестабильном давлении соль может вызывать головную боль, поскольку она сама содействует повышению АД, вызывая задержку жидкости. Если, например, артериальное давление человека уже является повышенным, то его новый рост, спровоцированный солью, значительно увеличит воздействие крови на стенки сосудов, ее прессинг усилится. Возникнет напряжение, которое и вызовет боль.Также медик обратил внимание на то, что провоцировать нежелательные изменения давления, заставляющие ощущать головную боль, способен алкоголь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы в жизни женщин способствуют раннему возникновению климакса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.