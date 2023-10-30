Шампанское может быть полезно для улучшения памяти и работы сердца

«употребление до трех стаканов шампанского в неделю помогает предотвратить потерю памяти из-за старения, отсрочить возникновение дегенеративных заболеваний головного мозга, включая болезнь Альцгеймера».

Употребление шампанского связано с целым рядом позитивных эффектов, выявленных учеными во время исследований, об этом сообщил Царьград . В частности, шампанское может быть полезным для улучшения памяти. Согласно данным, полученным исследователями из Университета Рединга, фенольные соединения, содержащиеся в нем, могут улучшить качество пространственной памяти (она отвечает за способность ориентироваться в окружающем пространстве, а также выполнять сложные задачи и вычисления). Также наблюдения ученых показали, чтоПозитивное действие шампанского объясняется богатым содержанием антиоксидантов. Виноград, используемый для его производства, содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы – провокаторы воспаления в организме. Кроме того, игристое вино проходит процедуру ферментации, в результате которой остаются витамины и аминокислотыОно содержит ресвератрол – антиоксидант, который предотвращает повреждение кровеносных сосудов, снижает уровень вредного холестерина и предотвращает образование тромбов. Его антиоксиданты-полифенолы, дополнительно защищают сердце, замедляя выведение азотной кислоты из крови. Азотная кислота расслабляет стенки сосудов и содействует снижению артериального давления, благодаря чему снижается риск проблем с сердцем и инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие завтраки являются вредными для худеющих людей.

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