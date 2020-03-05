Ученые рассказали, почему опасно давить прыщи

Акне – это воспаление сальных желез и волосяных фолликулов. При данном заболевании на лице и теле человека появляются прыщики и угри.Многие не воспринимают всерьез глубину проблемы и принимают решение избавляться от некрасивых высыпаний вручную, а именно – начинают выдавливать прыщики.Чтобы понять, чем спровоцирована данная проблема, необходимо записаться к врачу-дерматологу. Доктор, в свою очередь, назначит соответствующее лечение.Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Опасность кроется и в широко доступных сегодня кремах и лосьонах для борьбы с прыщами и угрями – некоторые из них могут вызывать аллергию.