Ученые рассказали, почему опасно давить прыщи

прыщи на лице

Акне – это воспаление сальных желез и волосяных фолликулов. При данном заболевании на лице и теле человека появляются прыщики и угри.

Многие не воспринимают всерьез глубину проблемы и принимают решение избавляться от некрасивых высыпаний вручную, а именно – начинают выдавливать прыщики.

Врачи категорически запрещают это делать, поскольку причиной возникновения акне может быть ряд серьезных факторов. 
Появление акне может быть обусловлено гормональным сбоем, стрессами, нарушением работы иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.

Чтобы понять, чем спровоцирована данная проблема, необходимо записаться к врачу-дерматологу. Доктор, в свою очередь, назначит соответствующее лечение.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Опасность кроется и в широко доступных сегодня кремах и лосьонах для борьбы с прыщами и угрями – некоторые из них могут вызывать аллергию. 
Теги : акне, прыщи, самолечение, заболевания человека
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