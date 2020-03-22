7 мифов о целлюлите

У многих женщин имеется целлюлит. Изменения структуры подкожного жирового слоя проявляются в виде неровностей, выпуклостей, впадин, небольших уплотнений. Перемены на коже вызывают негативные эмоции, хотя раньше апельсиновая корка не считалась постыдным явлением. Некоторые женщины ведут упорную борьбу с целлюлитом. Это связано со многими заблуждениями, которые витают вокруг данного явления. MedikForum.ru попросил врача-дерматокосметолога Григория Гольдина развеять распространённые мифы о целлюлите.





Миф 1: целлюлит – болезнь





Если так, то большинство женщин неизлечимо больны. Это не соответствует действительности. Изменение состояния подкожной клетчатки нормальное состояние женского организма. Всего развивают четыре стадии развития целлюлита. Первая никак внешне не проявляется, вторая и третья проявляются в виде косметологических изъянов. Четвертая стадия патологическая, характеризующаяся нарушениями венозного, лимфатического оттоков, крупными сросшимися с кожей подкожными узлами, отечностью, рубцами.





Миф 2: целлюлит возникает в определенном возрасте





Возраст и целлюлит никак не связаны. Скорее, речь о гормональных изменениях. Первая и вторая стадия обычно возникает у молодых девушек при половом созревании. Потом изъяны пропадают сами собой. Беременность, послеродовой период, менопауза – в такое время тоже нередко возникает апельсиновая корка.





Миф 3: целлюлит появляется только у полных женщин





Проблема появляется даже у спортсменок. Целлюлит преследует худощавых девушек не реже. Факторами являются наследственность, хронические заболевания, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стресс, нарушения режима питания. Нередко возникает от резких изменений массы тела.





Миф 4: целлюлит возникает из-за обильного питья





Женщина полагают, будто чрезмерное количество жидкости влияет на образование косметологического изъяна. Якобы застойные явления в подкожной жировой ткани возникают из-за задержки воды в клетках. Специалист уверяет – связи между двумя явлениями нет. Наоборот, отказываться от употребления воды глупо, обезвоживание приведёт к ухудшению тонуса кожных покровов.





Миф 5: диета помогает избавиться от целлюлита





Специальные диеты не призваны для избавления от косметологического дефекта. Важнее сбалансированное питание, употребление витаминов и микроэлементов, биологически активных веществ. Правильно питаясь, можно заменить процесс изменения подкожной клетчатки, но избежать проблемы невозможно.





Миф 6: специальные кремы помогают при целлюлите





Маркетинговые уловки – не более. Если производитель крема обещает избавить от апельсиновой корки в кратчайшие сроки, это обман. Борьба с целлюлитом предполагает спорт, правильное питание и уход за кожей. Не существует чудодейственных лекарств. Антицеллюлитные кремы улучшают тонус кожи, оказывая небольшое подтягивающее действие. Но не решают проблему восстановления обмена веществ в клетках подкожного слоя. Причём домашние рецепты порой гораздо эффективнее приобретенных в магазинах и аптеках.





Миф 7: целлюлит плохо сказывается на здоровье





Только четвертая стадия являются показателем хронических патологий, заболеваний внутренних органов. Первые же стадии портят настроение, внешность, но не вредят здоровью.