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Идеальная кожа: как ухаживать за собой весной

Кожа

Весеннее время требует грамотно ухаживать за кожей. После зимы кожа часто бывает сухой, стянутой, с тусклым оттенком — стрессовое состояние от нехватки витаминов и свежего воздуха возможно устранить с помощью правильных шагов ухода. Подробнее рассказал корреспонденту MedikForum.ru врач-дерматокосметолог Григорий Гольдин.

Этапы ухода за кожей весной


Кожа

Независимо от времени года ухаживать за кожей нужно в соответствии с основными правилами. Существует три этапа.

Первый: очищение

Весной эпидермис становится истончённым после холодного периода. Поэтому потребуется слегка скорректировать уход, попробовать новые косметические средства. Наиболее оптимальными являются лёгкие очищающие средства: мицеллярная вода, пенка, гидрофильные масла, безсульфатные гели. Для более глубокого очищения может понадобиться сильная косметика, например, мягкие скрабы без крупных частичек. Но использовать их можно только 1-2 раза в неделю. Подбирать скраб необходимо в соответствии с типом кожи.  Данные меры позволят тонизировать кожу, улучшит цвет, вернуть ровный вид.

Кожа

Второй: тонизирование

Необходимо применять тоник, чтобы добиться идеально красивой и гладкой кожи весной. В косметике не должно содержаться спирта — ознакомьтесь с составом тщательно. Иначе обеспечена сухость кожи. После зимы такого эффекта добиваться не следует, кожа и так достаточно обезвожена. Наоборот нужно насыщать и увлажнять лицо, шею, руки. Увлажняющие тоники позволяют восполнить водный баланс кожи. Не станет лишним применение тоника с кислотами, но с такими веществами следует быть осторожнее.

Третий: увлажнение и защита

Весной требуются более легкие увлажняющие средства, нежели зимой. Они должны быстро впитываться в кожу. Крема лучше брать с гелиевой консистенцией. В составе — витамины, минералы, фруктовые кислоты. Немаловажна защита от весенних ультрафиолетовых лучей. Выходить на улицу лучше после нанесения увлажняющего крема SPF, с показателями 15-20.

Кожа

Какой косметикой пользоваться весной


Подходящими являются нежные средства для очищения и увлажнения. По мере повышения температуры за окном выбирать кремы с более легкой консистенцией. Ранней весной косметолог рекомендует использовать сыворотки с витаминами С и Е, помогающими вернуть коже приятный ровный оттенок. От косметики с никотиновой кислотой лучше отказаться — она способна вызвать покраснения при чувствительной коже.

Косметика с фруктовыми кислотами помогает обновить кожу. Невысокий процент салициловой, миндальной или гликолевой кислот позволят добиться необходимого результата.

Кожа

Солнцезащитные средства весной позволят избежать пигментных пятен и раннего старения. Выбор степени защиты зависит от длительности пребывания под солнцем, степени его активности, типа кожи. Также необходимо использовать солнцезащитные очки, чтобы не довести до беды глаза.
Теги : уход за кожей, кожа, красота
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