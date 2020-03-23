Ночная маска: особенности, уход за кожей, правила использования

Ночью идут активные процессы восстановления всего организма, в том числе кожи. В разное время суток коже требуется различный уход — разделяют ночной и дневной. Сегодня речь пойдёт о ночном уходе за кожей: чем ночные маски отличаются от дневных, как ими пользоваться и чем это эффективно.





Особенности ночного ухода





Днём кожа выполняет защитные функции, борется со свободными радикалами, возникающими от влияния солнечных лучей. Ночью она перестраивается на восстановление и регенерацию. Во время сна запускается клеточное обновление, вырабатывается мелатонин — антиоксидант, восстанавливающий кожу.





Ночью кожа восстановится лучше, потому что ей не нужно защищаться от воздействия внешней среды, солнца. Клеточный метаболизм более активен в данное время суток. Дополнительная косметика не будет лишней. При этом кожа способна терять больше влаги. Утром вероятно чувство стянутости.





Косметика для ночного ухода довольно густой текстуры именно по данной причине. Это позволяет коже лучше восстанавливаться, регенерироваться. Средства укрепляют гидролипидную мантию кожи, предотвращают потерю влаги, обеспечивают питание.





Но важно знать: полноценный сон является лучшим методом ухода за кожей. Его считают лучшим рецептом молодости и красоты.





Какой должна быть ночная маска





Состав продуктов для ночного и дневного ухода различается. В них могут быть антиоксиданты, масла, витамины, растительные экстракты, гиалуроновая кислота, пептиды, коэнзим Q10. Но в дневных кремах обычно содержатся солнцезащитные фильтры.





В вечерней косметике содержатся более высокие концентрации ретинола, альфа-гидроксикислот, молочной, гликолевой кислот, которые позволяют отшелушить омертвевшие клетки и растворить сальные пробки. Именно на ночь использовать подобные средства идеально.





Отметим, ночные маски и кремы не всегда обозначаются соответствующем пометкой. На них обязательно должно быть указано, что продукт увеличивает силу собственных восстановительных процессов. По словам «регенерирующие», «укрепляющие» можно распознать средство для ночного ухода.





Маски предназначены для дополнительного ухода, кремы — ежедневного. Маски имеют более насыщенную текстуру, концентрация активных веществ в них выше. Ночные маски отличаются от дневных. В последних обычно выше содержание увлажняющих компонентов, способствующих выравниванию и сиянию кожи. Их нужно наносить на 15-30 минут, а первые оставляют на всю ночь. Они не содержат силикон, воск, что позволяет коже дышать. Запах тоже может быть с особенностями. В состав включают экстракты жасмина, иланг-иланга и других подобных ароматных вещей, расслабляющих и успокаивающих.





Использование ночных масок





До использования необходимо очистить кожу от макияжа и загрязнений. Даже если целый день сидели дома, использование пенок для лица или мицеллярной воды обязательно.





Наносить следует до 21-22 часов. В это время в коже уже начинаются восстановительные процессы. Должен пройти как минимум час до сна. Иначе косметика плохо впитается, вызовет отеки утром.





Использовать возможно поверх немасляных кремов и сывороток. Иначе масло будет препятствовать впитыванию ингредиентов маски.