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Молочные ванны - секрет красоты Клеопатры

Молочные ванны

Знаменитая своей красотой царица Древнего Египта Клеопатра любила принимать молочные ванны. Даже сегодня наука находит массу преимуществ для здоровья и красоты от этой гигиенической процедуры.

Увлажняет кожу. Молочные ванны эффективно лечат сухую кожу и аллергии. Следовательно, при наличии сухости кожи или частых высыпаниях неплохой идеей будет время от времени погружаться в молоко.

Сделает волосы более нежными. Помимо благотворного воздействия на кожу молочная ванна также творит настоящие чудеса с волосами. Она питает их и увлажняет, делая более мягкими и шелковистыми, предотвращая появление секущихся концов. Промойте волосы молоком перед тем, как воздействовать на них обычным шампунем.

Замедляет старение. Многие противовозрастные крема содержат молоко, поскольку оно богато белками, минералами и другими полезными веществами. Все они эффективно сражаются с уже существующими морщинами. Молочная ванна поможет предотвратить возникновение этих морщин.

Снижает раздражение кожи. Молоко борется с разными проблемами кожи, включая и раздражения. Но перед тем как начать воздействовать на эти раздражения с помощью молока, проконсультируйтесь с опытным дерматологом.

Полезна при солнечных ожогах. Молоко обладает противовоспалительным, охлаждающим и восстанавливающим эффектом. Следовательно, ванны с молоком могут использоваться после солнечных ожогов. Но не применяйте для этого жирное молоко или сливки.

Борется с пигментацией кожи. Молоко производит осветляющий эффект, что полезно для людей, желающих сделать кожу более светлой.

Лечит потрескавшиеся пятки. Молоко не только помогает избавлять пятки от потрескиваний, но и выступает в роли скраба, а также увлажнителя. Будет полезно чистить стопы молоком, чтобы добиться более мягкой кожи.

Расслабляет стопы. Молоко оказывает релаксирующее воздействие на уставшие стопы. Добавьте в некоторое количество тёплой воды несколько капель эфирного масла с молоком. Эта жидкость удалит мертвые клетки кожи, очистит и увлажнит стопу, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : молочные ванны, красота
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