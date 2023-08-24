Кардиолог Маршинцева: недостаток жидкости в организме ведет к тромбозу

«Сгустки крови могут подниматься вверх по системе, тем самым закупоривая сосуды к сердцу», - предупредила кардиолог Маршинцева, беседуя с Пятым каналом.

«Сидячий образ жизни и недостаток жидкости могут влиять на развитие тромбозов», - подчеркнула кардиолог.

Кардиолог Маршинцева напомнила в интервью, что при тромбозе формируются сгустки крови – тромбы. Чаще всего такие сгустки появляются в ногах, особенно, если у человека имеется заболевание вен. Образование таких тромбов тесно связано с риском возникновения сосудистых катастроф.Врач обратила внимание на то, что подверженность людей тромбозу возникает при малоподвижности и отсутствии привычки пить воду.Врач посоветовала для профилактики появления тромбов чаще заменять чистой водой кофе или сладкие напитки, а также регулярно совершать пешие прогулки на свежем воздухе. При наличии варикоза следует обращаться к специалисту и проходить необходимую терапию (возможно, придется удалить поврежденную часть вены). Маршинцева отметила, что только хирурги могут с точностью сказать, какой величины тромб возник у человека. У некоторых людей формируются очень длинные тромбы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Александра Белова порекомендовала исключить из рациона некоторые продукты при наличии высокого холестерина.

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