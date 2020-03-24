Почему стоит отказаться от антиперспирантов и перейти на дезодоранты

Натуральная косметика становится все популярнее в последние годы, появилось все больше дезодорантов. От антиперсперанта этот продукт отличается способом работы. Дезодорант не приостанавливает потоотделение, а борется с причиной запаха – бактериями.Сухие подмышки, которые часто мелькают в рекламах, не самом деле могут быть опасны, ведь потоотделение – естественный процесс, задача которого выводить токсины и регулировать температуру тела.Дополнительный риск использования антиперспирантов заключается в присутствии в их составе алюминия. Этот компонент, как предполагают ученые, может повышать риск развития болезни Альцгеймера. Кроме этого, данный металл и нейротоксин связывают с болезнью Паркинсона, заболеваниями костей, аутизмом и раком молочной железы.Отказ от антиперспирантов поможет избежать вышеупомянутых рисков. При этом стоит подготовиться к переходному периоду.Сразу после отказа от антиперспиранта микробиом подмышечной впадины начнет восстанавливаться. В первое время это может привести к усилению запаха пота, однако это временное явление.