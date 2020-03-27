Японские ученые знают, как лечить облысение
Специалисты из Японии разработали новую технику восстановления волос у жертв облысения. Она подразумевает трансплантацию особой разновидности клеток волосяных фолликул в кожу головы.
Медицинские исследователи в Японии разработали новую технологию восстановления у пациентов с облысением за счёт трансплантации клеток их собственных волос непосредственно в кожу головы. Таким образом стимулируется рост шевелюры. Методика создана дерматологами из Медицинского университета Токио, её проверили на 50 мужчинах и 15 женщинах в возрасте от 33 до 64 лет. В целом, удалось увеличить объем их волос на 8% после проведения трансплантации. Авторы исследования считают результаты воодушевляющими.
Эксперимент продолжался в течение года, также в нём участвовали и представители контрольной группы, проходившие через инъекции плацебо. Учёные брали небольшие образцы нормальных клеток от волосяных фолликул с задней части головы пациентов. Далее эти клетки обрабатывались и размножались в условиях лаборатории, после чего их вкалывали обратно в кожу головы. Каждые несколько месяцев добровольцы проходили через обследования, и они показывали наиболее активный рост волос в период между 6 и 9 месяцами после инъекций. Через 9 месяцев рост замедлялся.
Методика продемонстрировала наибольшую эффективность у людей среднего и старшего возраста. При этом при инъекциях большего количества клеток в кожу головы дальнейшего роста волос не наблюдалось, а значит, увеличение дозы не приводило к более выраженному эффекту. Учёные объясняют это различными факторами, включая так называемые "клеточные развалины" от образцов, предотвращающие появление дополнительного количества клеток и их активацию. Кроме того, иммунная система могла негативно воздействовать на этот процесс, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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