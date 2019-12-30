5 российских шоу и их секреты

«Дом-2»

«Давай поженимся»

«Пацанки»

«Кто хочет стать миллионером?»

«Холостяк»

Телевизионные шоу кажутся яркими, интересными, поражают сюжетами и эмоциональными героями. Но за этим стоит колоссальная работа — сценаристов, продюсеров и самих актёров.Вот у «Дома-2» нет сценаристов, которые пишут, как и что должно происходить на экране. Но работают редакторы, задающие определенные ситуации и диктующие нужные эмоции для героев. При этом участники получают каждый месяц в среднем 150 000 рублей. Правда, не сразу. По контракту 101 день в шоу они находятся бесплатно. Те, кто выдержал, получают компенсацию в размере 90 000 рублей, затем сумма может увеличиться в зависимости от дней пребывания на проекте.Также на шоу есть жёсткая система штрафов. К примеру, нельзя обсуждать политику, алкоголь или называть названия компаний.Даже если все обитатели «Дома-2» проголосуют против героя с высоким рейтингом, ведущие всегда найдут предлог, чтобы оставить его. Секрет именно в рейтинге, ведь из-за его ухода часть аудитории можно потерять. А шоу этого не нужно.Каждый герой присылает свою историю редакторам, но на шоу видна только его утрированная версия. При этом ведущие, смотря эту историю, говорят заготовленные шутки, никакой импровизации.В комнате невесты всегда есть редактор, который говорит, как надо вести себя на камеру, даёт темы для обсуждений. И кстати, на шоу никогда не приглашают случайных обычных людей. Это всегда только те, кто могут рассказать драматическую или шокирующую историю своей жизни или отношений. А после съёмок участники даже не видятся друг с другом.Во время записи профайлов редакторы сами предлагают девушкам алкоголь. А на время шоу у всех забирали паспорта. У тех, кто отказывался от этого условия, документ добывали тайком. При этом всех героинь специально провоцировали на драки, экспрессивные поступки, объясняя, что иначе их выгонят.На съёмки участники должны принести не меньше трёх образов одежды. Только на месте им говорят, какой наряд будет достойно выглядеть в кадре. При этом нельзя надеть вещи исключительно чёрного, белого или красного цветов, одежду с логотипами или надписями. Беременных на шоу не пускают, так как в кадре слишком много психологического напряжения.Подсказка «Помощь зала» не играет никакой роли. Участник якобы её выбирает, но процентное соотношение готово уже заранее. Во время съёмок нет драматической музыки, её добавляют уже на монтаже.На кастинг просят прийти девушек с трогательными историями, чтобы сделать на них акцент. Многих, конечно, берут ради высоких рейтингов. Как правило, это блогеры или популярные девушки.Разумеется, холостяк должен оставить разных по типажу девушек — это один из секретов российского шоу, который позволяет шоу быть интереснее. Неважно даже, нравится ему эти девушки или нет.Нет чёткого сценария, но редакторы постоянно подсказывают, как и что делать всем участникам, как действовать в той или иной ситуации. Что касается свиданий — это на полное усмотрение самого холостяка.