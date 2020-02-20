Музей Пушкина в нижегородском Болдине отремонтируют и усовершенствуют за 25 млн рублей

– Болдино является туристической жемчужиной Нижегородской области и нуждается в постоянном внимании. Больше века назад в революционные годы жители села приняли решение сохранить помещичий дом, где жил Пушкин. Важно, чтобы сегодня это великое наследие смогли увидеть как можно больше людей.

На юге области сейчас активно развивается паломническо-туристский кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». Болдино находится сравнительно недалеко от этих городов и вполне может стать частью туристических маршрутов, рассчитанных на несколько дней. По сути это также один из духовных центров региона и страны в целом,

чтобы сохранить памятник культурного наследия федерального значения «Усадьба и дом Пушкина Александра Сергеевича»;

чтобы разработать научно-проектную документацию для дальнейших археологических исследований в Большом Болдине;

чтобы провести капитальный ремонт административных помещений и объектов экспозиции музея, как в самом Большом Болдине, так и в музейном филиале, который расположен в Нижнем Новгороде.