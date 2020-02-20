Музей Пушкина в нижегородском Болдине отремонтируют и усовершенствуют за 25 млн рублей
Всемирно известный музей-заповедник в бывшем имении А. С. Пушкина в Большом Болдине требует ремонта. Об этом сообщили его сотрудники.
В связи с этим Законодательное собрание Нижегородской области 20 февраля 2020 года приняло решение внести поправки в региональный бюджет 2020 года и выделить Болдину более 25 млн рублей. На эти средства в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике «Болдино» планируют сделать капитальный ремонт зданий и сооружений, деньги также нужны на проведение комплекса мероприятий, связанных с музейной деятельностью.
– Болдино является туристической жемчужиной Нижегородской области и нуждается в постоянном внимании. Больше века назад в революционные годы жители села приняли решение сохранить помещичий дом, где жил Пушкин. Важно, чтобы сегодня это великое наследие смогли увидеть как можно больше людей.
На юге области сейчас активно развивается паломническо-туристский кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». Болдино находится сравнительно недалеко от этих городов и вполне может стать частью туристических маршрутов, рассчитанных на несколько дней. По сути это также один из духовных центров региона и страны в целом,
На юге области сейчас активно развивается паломническо-туристский кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». Болдино находится сравнительно недалеко от этих городов и вполне может стать частью туристических маршрутов, рассчитанных на несколько дней. По сути это также один из духовных центров региона и страны в целом,
– заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В первую очередь средства из областного бюджета будут использованы
- чтобы сохранить памятник культурного наследия федерального значения «Усадьба и дом Пушкина Александра Сергеевича»;
- чтобы разработать научно-проектную документацию для дальнейших археологических исследований в Большом Болдине;
- чтобы провести капитальный ремонт административных помещений и объектов экспозиции музея, как в самом Большом Болдине, так и в музейном филиале, который расположен в Нижнем Новгороде.
Кроме того, для музея приобретут экспонаты первой половины XIX столетия: антикварная мебель и посуда, картины и предметы декоративно-прикладного искусства пополнят экспозиции «Пушкин в Болдине», «Музея «Повестей Белкина» и «Музея пушкинских сказок». В вотчинной конторе отреставрируют существующую мебель.
У музея также есть намерение приобрести мини-трактор – обслуживать заповедные парки, – и микроавтобус «Газель» – чтобы туристы могли с легкостью передвигаться между селами Большим Болдином и Львовкой.
Нужны средства и для организации многочисленных мероприятий, проходящий в Болдине. Например, 11 и 12 июля состоится ежегодный фестиваль «Парк сказок Пушкина», в ходе которого на Поляне сказок развернутся конкурсы и игры вкупе с костюмированным представлением и парадом персонажей пушкинских сказок.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородский музей-заповедник Пушкина «Болдино» победил в одной из номинаций туристической премии «Маршрут года» – «Лучшая туристическая карта».
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