В 2020 году в районах Нижегородской области капитально отремонтируют десять Домов культуры
На 2020 год в рамках национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт десяти культурно-досуговых учреждений Нижегородской области. Об этом заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Капитальный ремонт в 2020 году будет выполнен:
- в Доме культуры села Шатовка Арзамасского района;
- в Алешковском Доме фольклора Богородского района;
- в Доме культуры села Большие Бакалды Бутурлинского района;
- в Звернихинском Доме культуры Варнавинского района;
- в Нижегородском сельском Доме культуры Дальнеконстантиновского района;
- в Сатисском Доме культуры Дивеевского района;
- в Барминском сельском Доме культуры Лысковского района;
- в Доме культуры села Малый Макателем Первомайского района;
- в Мурзицком сельском Доме культуры Сеченовского района;
- в городском Доме культуры поселка Сухобезводное Семеновского района.
– Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области», - отметил губернатор. «В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется «Время музеев»,
– отметил Глеб Никитин, подводя итоги уходящего 2019 года.
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в нижегородском регионе до 2024 года построят 17 домов и центров культуры.
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