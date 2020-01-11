В 2020 году в районах Нижегородской области капитально отремонтируют десять Домов культуры

в Доме культуры села Шатовка Арзамасского района;

в Алешковском Доме фольклора Богородского района;

в Доме культуры села Большие Бакалды Бутурлинского района;

в Звернихинском Доме культуры Варнавинского района;

в Нижегородском сельском Доме культуры Дальнеконстантиновского района;

в Сатисском Доме культуры Дивеевского района;

в Барминском сельском Доме культуры Лысковского района;

в Доме культуры села Малый Макателем Первомайского района;

в Мурзицком сельском Доме культуры Сеченовского района;

в городском Доме культуры поселка Сухобезводное Семеновского района.

– Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области», - отметил губернатор. «В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется «Время музеев»,