В 2020 году в районах Нижегородской области капитально отремонтируют десять Домов культуры

Дом культуры в Нижегородской области

На 2020 год в рамках национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт десяти культурно-досуговых учреждений Нижегородской области. Об этом заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин.


Капитальный ремонт в 2020 году будет выполнен:
  • в Доме культуры села Шатовка Арзамасского района;
  • в Алешковском Доме фольклора Богородского района;
  • в Доме культуры села Большие Бакалды Бутурлинского района;
  • в Звернихинском Доме культуры Варнавинского района;
  • в Нижегородском сельском Доме культуры Дальнеконстантиновского района;
  • в Сатисском Доме культуры Дивеевского района;
  • в Барминском сельском Доме культуры Лысковского района;
  • в Доме культуры села Малый Макателем Первомайского района;
  • в Мурзицком сельском Доме культуры Сеченовского района;
  • в городском Доме культуры поселка Сухобезводное Семеновского района.
Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что в 2020 году финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Культура» будет увеличено в Нижегородской области в два раза. При этом, вероятно, для региональных властей приоритетными будут два новых проекта, которые были анонсированы главой области в конце 2019 года –«Время музеев» и «Театральный поезд»:

– Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области», - отметил губернатор. «В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется «Время музеев»,

– отметил Глеб Никитин, подводя итоги уходящего 2019 года.

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в нижегородском регионе до 2024 года построят 17 домов и центров культуры.
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