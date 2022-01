Ученые связали расстройства пищевого поведения со спортивными добавками

«Многие люди используют несколько APEDS, чтобы достичь желаемых результатов. Употребление сразу нескольких веществ значительно увеличивает риск симптомов расстройства пищевого поведения», - рассказывает ведущий автор исследования Кайл Т. Гансон, доцент факультета социальной работы Университета Торонто.

Препараты и вещества, улучшающие внешний вид и работоспособность (APEDS), такие как сывороточный протеин и стероиды, становятся все более популярными среди молодежи. Ученые завершили несколько исследований, в которых изучалась связь между употреблением определенных APEDS и симптомами расстройств пищевого поведения. Результаты представлены в Eating and Weight Disorders—Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.Проанализировав более 7 000 американских студентов, ученые обнаружили, что история использования APEDS на протяжении всей жизни связана с симптомами расстройств пищевого поведения, особенно при использовании белковых добавок, креатина и диуретиков.APEDS чаще всего используются для увеличения мышечной массы, тонуса и работоспособности при желании достичь определенной физической формы.