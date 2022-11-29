Иммунолог Болибок назвал свиной грипп более опасным чем коронавирус

«Одним из главных симптомов свиного гриппа является температура. Также выраженная ломота в мышцах и суставах приводит к разбитому состоянию. В начале болезни характерно появление сухого кашля и небольшой заложенности носа без насморка. Кашель с мокротой и насморк появляются только на 2–3 день», - объяснил специалист «Вечерней Москве».

«При осложнениях, связанных с пневмонией, летальность возрастает до 30 процентов», - сказал он, добавив, что свиной грипп опаснее коронавируса.

Иммунолог Болибок напомнил в интервью, что передача свиного гриппа, распространяющегося в России, происходит воздушно-капельным путем. При этом инфекция отличается коротким инкубационным периодом: заразившись утром, вечером человек уже может демонстрировать симптомы болезни.Владимир Болибок уточнил, что повышенная температура при заболевании свиным гриппом может сохраняться до двух недель. Также возможны сильные головные боли.Эксперт предупредил, что свиной грипп опасен своим осложнением в виде пневмонии.Врач констатировал, что при свином гриппе развитие осложнения и тяжелого состояния у человека может произойти уже в течение первых же суток. За этот же короткий период он способен оборвать заболевшему жизнь. Иммунолог сообщил, что подобному осложнению подвержены в первую очередь люди из группы риска, пожилые, хроники, дети, не привитые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может быть опасен повышенный иммунитет.

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