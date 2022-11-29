Медик рассказала о способности мяты препятствовать старению

«Масло мяты имеет долгую историю использования – для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника», - рассказала Мальцева «Лайфу».

Генетик и психолог Ирина Мальцева напомнила в интервью, что традиция употреблять мяту с пищей или напитками имеет очень глубокие исторические корни.Кроме того, отметила медик, мята отличается содержанием фитонутриентов, препятствующих старению организма, отодвигающих его на более поздний срок. Жевание мяты помогает утихомирить чрезмерный аппетит. Вдобавок ароматное растение улучшает защиту организма от рака – в нем присутствует лимонен, которое действует как антиоксидант. Также данное вещество позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему.Ранее портал MedikForum.ru писал о нежелательных и вредных свойствах чернослива.

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