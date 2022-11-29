Медик рассказала о способности мяты препятствовать старению

65 Фото: https://unsplash.com/photos/IytUViSv3GQ
мята

По словам биолога Ирины Мальцевой, употребление мяты  позволяет «отодвинуть» старение и дает другие позитивные эффекты.

Генетик и психолог Ирина Мальцева напомнила в интервью, что традиция употреблять мяту с пищей или напитками имеет очень глубокие исторические корни.

Экстракт мяты способен улучшать умственные способности


«Масло мяты имеет долгую историю использования – для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника», - рассказала Мальцева «Лайфу».

Кроме того, отметила медик, мята отличается содержанием фитонутриентов, препятствующих старению организма, отодвигающих его на более поздний срок. Жевание мяты помогает утихомирить чрезмерный аппетит. Вдобавок ароматное растение улучшает защиту организма от рака – в  нем присутствует лимонен, которое действует как антиоксидант. Также данное вещество позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Врач рассказала, можно ли остановить процесс старения


Ранее портал MedikForum.ru писал о нежелательных и вредных свойствах чернослива.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Мальцева
Ирина Мальцева
ЗОЖ
биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины
Читать MedikForum.ru в
Какая польза от мяты перечной для организма?
Ученые доказали пользу мяты для здоровья
Эфирные масла мяты обезболивают не хуже парацетамола
Теги : польза мяты, старение, Ирина Мальцева