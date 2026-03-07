Невролог Соколова объяснила влияние стресса на боли в области солнечного сплетения

Невролог из Уфы Ольга Соколова рассказала, как стрессовые состояния могут отражаться на ощущениях в области солнечного сплетения.

По словам специалиста, при тревоге или страхе активируется симпатическая нервная система, что приводит к снижению кровотока в органах пищеварения и изменению моторики желудка и кишечника.

Такие физиологические реакции могут проявляться по-разному: у одних возникает ощущение тяжести или спазмы, у других — тошнота или дискомфорт в животе.

Соколова отмечает, что подобные проявления связаны с естественными механизмами организма, реагирующего на стрессовые ситуации.

Врач рекомендует обращать внимание на характер болей и при необходимости консультироваться со специалистами для исключения других причин.