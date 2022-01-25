"Атопический марш": как не допустить появления астмы из-за дерматита
Аллерголог Юлия Бунина рассказала, как свести к минимуму риск перерастания дерматита в астму.
Врач пояснила: атопический дерматит может стать первым звеном в так называемом «атопическом марше»: дерматит — ринит/поллиноз — астма.
«Также сюда можно включить пищевую аллергию и аллергию на животных, респираторную, бытовую», — добавила специалист.
При этом она подчеркнула, что второе и третье звенья «марша» ждут не всех обладателей атопического дерматита. На данный момент медицина точно не может определить будет ли развиваться такая цепочка в каждом конкретном случае.
Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария развития заболевания, эксперт рекомендует уделять повышенное внимание коже и проводить ее адекватное лечение в случае необходимости.
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
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