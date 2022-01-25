"Атопический марш": как не допустить появления астмы из-за дерматита

«Также сюда можно включить пищевую аллергию и аллергию на животных, респираторную, бытовую», — добавила специалист.

Врач пояснила: атопический дерматит может стать первым звеном в так называемом «атопическом марше»: дерматит — ринит/поллиноз — астма.При этом она подчеркнула, что второе и третье звенья «марша» ждут не всех обладателей атопического дерматита. На данный момент медицина точно не может определить будет ли развиваться такая цепочка в каждом конкретном случае.Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария развития заболевания, эксперт рекомендует уделять повышенное внимание коже и проводить ее адекватное лечение в случае необходимости.