Любая деятельность полезнее для сердца, чем сидение – даже сон или стояние

"Результаты показали, что, когда «всего от четырех до 12 минут в день были перераспределены (из сидячего поведения) на физическую активность от умеренной до энергичной», наблюдались преимущества по всем таким мерам. И наоборот, большая часть времени, проведенного в сидячем положении, пагубно связана со всеми результатами", - говорит врач-кардиолог Маевская Галина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Моделирование показало, что уровень холестерина также улучшался, когда всего лишь шесть минут сидячего образа жизни были заменены физическими упражнениями, хотя больше упражнений было лучше. Уровень сахара в крови также был ниже, если люди проводили больше времени в упражнениях, стоянии или сне, чем в сидячем положении".

"Наиболее полезным изменением, которое наблюдали исследователи, была замена сидения умеренной или энергичной деятельностью, например, бегом, быстрой прогулкой или подъемом по лестнице — практически любой деятельностью, которая повышает частоту сердечных сокращений и заставляет вас дышать быстрее, даже на минуту или две".

Новые данные подтверждают, почему малоподвижный образ жизни является убийцей, и показывают, что всего несколько минут физических упражнений в день могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.Исследователи предположили, что замена времени, проведенного сидя, на физические упражнения приводит к повышению уровня холестерина, помогает людям поддерживать здоровый вес и приводит к уменьшению окружности талии.Примеры умеренной активности могут включать очень быструю ходьбу (4 мили в час или быстрее), интенсивную уборку, такую как мытье окон или мытье полов, езду на велосипеде со скоростью 10–12 миль в час или бадминтон.Примерами активной деятельности являютсяВ новом исследовании приняли участие 15 253 человека в пяти странах, которые 24 часа в сутки носили гаджеты для измерения уровня своей активности.Результаты показали иерархию того, что полезно для здоровья:Исследование также показало, что замена 30 минут сидения в день 30 минутами умеренных и энергичных упражнений оказала наибольший эффект на людей с меньшей массой тела.Основной вывод нашего исследования заключается в том, что, хотя небольшие изменения в том, как вы двигаетесь, могут оказать положительное влияние на здоровье сердца, интенсивность движений имеет значение.Исследователи отметили, что, хотя время, потраченное на активную деятельность, было самым быстрым способом улучшить здоровье сердца, небольшие изменения также могут оказать влияние, если делать это дольше.Один из примеров, который они привели, заключался в замене сидячего стола на стоячий на несколько часов в день.Мы уже знаем, что физические упражнения могут принести реальную пользу вашему сердечно-сосудистому здоровью, и это обнадеживающее исследование показывает, что небольшие изменения в вашем распорядке дня могут снизить ваши шансы получить сердечный приступ или гладить.Это исследование показывает, что замена даже нескольких минут сидения несколькими минутами умеренной активности может улучшить ваш ИМТ, уровень холестерина, размер талии и принести гораздо больше физических преимуществ.Ранее МедикФорум писал о причинах возникновения заед.

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