Врач Соломатина: в холодце содержится полезный для мозга глицин

«Присутствующий в холодце глицин улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга», - поделилась медик с «Вечерней Москвой».

«Холодец из куриного бульона легче перерабатывается организмом, говяжий – более постный, а свиной – жирнее», - уточнила диетолог.

Врач Соломатина рассказала, что холодец является источником аминокислот, и особенно много в нем содержится полезного для мозга глицина.Кроме того из холодца организм получает коллаген, благоприятно воздействующий на состояние сосудов и костей. Лучше всего коллаген усваивается из того продукта, который долго варился, отметила эксперт.Соломатина напомнила, что холодец можно приготовить из разных видов мяса.Также Соломатина обратила внимание на то, что данное блюдо отличается высокой калорийностью и является достаточно тяжелым для усвоения. По этой причине не следует съедать за один раз порцию свыше 200 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует есть блюда из курицы.

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