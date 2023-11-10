Врач Соломатина: в холодце содержится полезный для мозга глицин

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холодец

Врач-диетолог Елена Соломатина: употребление холодца может положительно сказываться на работе головного мозга.

Врач Соломатина рассказала, что холодец является источником аминокислот, и особенно много в нем содержится полезного для мозга глицина.

«Присутствующий в холодце глицин улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга», - поделилась медик с «Вечерней Москвой».

Кроме того из холодца организм получает коллаген, благоприятно воздействующий на состояние сосудов и костей. Лучше всего коллаген усваивается из того продукта, который долго варился, отметила эксперт.

Соломатина напомнила, что холодец можно приготовить из разных видов мяса.

«Холодец из куриного бульона легче перерабатывается организмом, говяжий – более постный, а свиной – жирнее», - уточнила диетолог.

Также Соломатина обратила внимание на то, что данное блюдо отличается высокой калорийностью и является достаточно тяжелым для усвоения. По этой причине не следует съедать за один раз порцию свыше 200 граммов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует есть блюда из курицы.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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