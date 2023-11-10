Нутрициолог Писарева рассказала, кому противопоказаны блюда из курицы

«Когда есть аллергия на куриные яйца, рекомендуют на какое-то время сократить потребление куриного мяса», - поделилась специалистка с NEWS.ru.

«Куриное мясо противопоказано людям с нарушением пуринового обмена, потому что в курице много пуринов» - констатировала нутрициолог.

Нутрициолог Писарева сообщила, что блюда из курицы могут быть противопоказаны при имеющейся аллергии на куриные яйца или только на их белок.Писарева добавила, что к числу противопоказаний по употреблению курятины относится нарушение пуринового обмена, при котором организм становится неспособен нормально перерабатывать белки пурины. Последствием этого становится повышение уровня мочевой кислоты и развитие некоторых патологий, например, подагры.Писарева отметила, что при отсутствии противопоказаний блюда из курицы могут стать отличным дополнением к рациону в сезон холодов. Курятину отличает насыщенность цинком – микроэлементом, укрепляющим иммунитет. Белок, которого в ней тоже много, способствует нормальному функционированию иммунной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью и зимой полезно есть чернослив

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