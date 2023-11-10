Нутрициолог Писарева рассказала, кому противопоказаны блюда из курицы
По словам нутрициолога Ирины Писаревой, курятину как и куриные яйца можно есть не всем.
Нутрициолог Писарева сообщила, что блюда из курицы могут быть противопоказаны при имеющейся аллергии на куриные яйца или только на их белок.
«Когда есть аллергия на куриные яйца, рекомендуют на какое-то время сократить потребление куриного мяса», - поделилась специалистка с NEWS.ru.
Писарева добавила, что к числу противопоказаний по употреблению курятины относится нарушение пуринового обмена, при котором организм становится неспособен нормально перерабатывать белки пурины. Последствием этого становится повышение уровня мочевой кислоты и развитие некоторых патологий, например, подагры.
«Куриное мясо противопоказано людям с нарушением пуринового обмена, потому что в курице много пуринов» - констатировала нутрициолог.
Писарева отметила, что при отсутствии противопоказаний блюда из курицы могут стать отличным дополнением к рациону в сезон холодов. Курятину отличает насыщенность цинком – микроэлементом, укрепляющим иммунитет. Белок, которого в ней тоже много, способствует нормальному функционированию иммунной системы.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Писарева
ЗОЖ
нутрициолог
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