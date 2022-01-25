Онкология: антибиотики «повышает риск развития рака в 1,5 раза»
Антибиотики являются одним из наиболее широко используемых видов лекарственных средств. Существуют большие различия в использовании антибиотиков в амбулаторных условиях в разных странах. Было высказано предположение, что до 75 процентов использования антибиотиков имеют сомнительную терапевтическую ценность. Антибиотики влияют на состав и функционирование кишечной микробиоты, а также на воспаление и иммунные функции.
В исследовании анализировалось использование антибиотиков, предсказывающее повышенный риск развития рака. В общенациональном когортном исследовании приняли участие 3 112 624 человека в возрасте от 30 до 79 лет без онкологических заболеваний в анамнезе. Информация об использовании ими антибиотиков в период с 1995 по 1997 год была получена из Реестра рецептов на лекарства.
«Использование антибиотиков было связано с повышенным риском развития рака: для категорий увеличения использования антибиотиков для наиболее распространенных первичных локализаций, т.е. предстательной железы, молочной железы, легких и толстой кишки», — говорится в исследовании.
В другом исследовании изучалась связь антибиотиков с раком.
«Риск развития рака предстательной железы, молочной железы, легких и толстой кишки повышается при использовании антибиотиков, как показало крупное обсервационное исследование».
Риск менее распространенного рака также был связан с использованием антибиотиков.
Риск диагностирования немеланомного рака кожи, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, мужских половых органов (за исключением предстательной железы) и щитовидной железы, а также миеломы и лейкемии был более чем в 1,5 раза выше среди участников с шесть или более назначений антибиотиков по сравнению с группой с наименьшим воздействием, утверждают авторы исследования.
По данным NHS, другие факторы риска повышенного риска рака включают:
- Возраст
- Курение
- Воздействие солнца
- Радиационное воздействие
- Химикаты
- Некоторые вирусы и бактерии
- Некоторые гормоны
- Семейная история рака
- Алкоголь
- Плохое питание
- Отсутствие физической активности
- Избыточный вес
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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