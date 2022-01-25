Онкология: антибиотики «повышает риск развития рака в 1,5 раза»

«Использование антибиотиков было связано с повышенным риском развития рака: для категорий увеличения использования антибиотиков для наиболее распространенных первичных локализаций, т.е. предстательной железы, молочной железы, легких и толстой кишки», — говорится в исследовании.

«Риск развития рака предстательной железы, молочной железы, легких и толстой кишки повышается при использовании антибиотиков, как показало крупное обсервационное исследование».

Возраст

Курение

Воздействие солнца

Радиационное воздействие

Химикаты

Некоторые вирусы и бактерии

Некоторые гормоны

Семейная история рака

Алкоголь

Плохое питание

Отсутствие физической активности

Избыточный вес