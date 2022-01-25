Онкология: 100% фруктовый сок «значительно» связан с раком
Рак - свирепая сила. В отличие от нормальных клеток, раковые клетки начинают бесконтрольно расти и делиться. Эта пролиферация имеет тенденцию распространяться с исходного участка на другие части тела, что делает лечение менее эффективным. Тем не менее, можно предпринять шаги, чтобы в первую очередь предотвратить рост раковых клеток.
Связь между диетой и риском развития рака трудно установить, поскольку на результаты могут влиять многие факторы. Однако с годами были выявлены тесные связи между конкретными продуктами питания и риском развития рака. Один из наиболее тревожных выводов сделан в исследовании.
Исследование показало, что 100-процентные фруктовые соки в значительной степени связаны с общим риском развития рака.
Первый автор Элой Шазелас из Центра эпидемиологических и статистических исследований Сите в Сорбонне во Франции, и его команда, изучили связь между потреблением сладких напитков и различными формами рака у 101 257 взрослых французов в возрасте в среднем 42 года.
Исследователи получили данные исследования NutriNet-Sante, в котором основное внимание уделяется сложной связи между питанием и состоянием здоровья. Напитки, которые они исследовали, включали «подслащенные сахаром напитки», такие как безалкогольные напитки, сиропы, фруктовые напитки, 100-процентные фруктовые соки без добавления сахара, сладкие напитки на молочной основе, спортивные напитки и энергетические напитки.
Что выяснили ученые?
Потребление сладких напитков «значительно связано» с риском развития рака в целом. Авторы обнаружили, что потребление искусственно подслащенных напитков не связано с риском развития рака.
Потребление 100-процентного фруктового сока было «значительно связано» с риском развития рака в целом.
«В этом большом проспективном исследовании потребление сладких напитков было положительно связано с риском развития рака в целом и рака молочной железы», — заключили они.
Исследователи добавили, что стопроцентные фруктовые соки также «положительно связаны с риском развития рака».
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Элой Шазелас
Здоровье
Врач в Центре эпидемиологических и статистических исследований в Сорбонне (Франция).
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