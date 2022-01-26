Эпиляция и беременность: от каких методов лучше отказаться?

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Лазерная эпиляция

«Если у вас беременность абсолютно здоровая и без рисков, то после 20 недель, если вам очень сильно надо именно лазером удалить волосы, то на небольших участках кожи (ноги, подмышки, лицо) можно попробовать», — посоветовал врач.

Перед применением необходима очная консультация специалиста!



По словам специалиста, избавление от растительности на теле беспокоит многих беременных женщин. Чаще вопрос заключается в том, к каким способам лучше прибегнуть.Считается наиболее безопасным вариантом. Главное — избегать порезов, особенно в зоне бикини. Поэтому важно использовать только качественную бритву, специальные пены или гели. В случае ранения, необходима обработка перекисью водорода или хлоргексидином.Допускается использование в случае отсутствия аллергии и склонности к появлению раздражений на коже.Важно не прибегать к таким способам впервые во время беременности, если ощущения привычны - можно идти на процедуру после окончания первого триместра. Однако, эксперт предупредил, что такая депиляция противопоказана, если есть угроза выкидыша, бывают боли внизу живота, повышенный тонус матки, предлежание плаценты или есть другие осложнения.Противопоказана в любом случае. Дело в том, что даже небольшие разряды электрического тока и сопутствующая боль могут негативно отразиться на вынашивании ребенка. Любе радикальные методы удаления волос лучше оставить до окончания лактации.По поводу безопасности этого способа единого мнения пока нет. Точно не следует идти на «лазер» в случае угрозы прерывания беременности или каких-либо осложнений.