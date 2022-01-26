Тест на оценку состояния здоровья
Эндокринолог Анастасия Тараско предложила простой способ проверить состояние своего здоровья.
По словам специалиста, есть простой тест, который поможет определить в каком состоянии находится организм. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов.
- 1. Регулярно плохой аппетит.
- 2. Головная боль после нескольких часов работы.
- 3. Часто подавленный, усталый, раздраженный или угрюмый вид.
- 4. Регулярные серьезные заболевания, которые вынуждают оставаться в постели несколько дней.
- 5. Отсутствие спорта в жизни.
- 6. Прибавка в весе за небольшой период времени.
- 7. Частые головокружения.
- 8. Курение.
- 9. Несколько серьезных заболеваний в детстве.
- 10. Нет чувства удовлетворенности сном после пробуждения.
За каждый утвердительный ответ поставьте себе один балл и подсчитайте сумму.
Результаты
1-2 балла: несмотря на некоторые признаки, вы в хорошей форме, продолжайте в том же духе.
3-6 баллов: основательное пренебрежение собственным здоровьем.
7-10 баллов: необходимо срочно менять привычки и обратиться к специалисту за обследованием.
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«Но помните о том, что в любом тесте есть только доля правды. Все показатели здоровья индивидуальны. Но главное — не игнорируйте сигналы собственного организма», — подытожила врач.
Анастасия Тараско
Здоровье
Эндокринолог, диетолог, тренер по здоровью, СМИ эксперт
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