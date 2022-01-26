Тест на оценку состояния здоровья

1. Регулярно плохой аппетит. 2. Головная боль после нескольких часов работы. 3. Часто подавленный, усталый, раздраженный или угрюмый вид. 4. Регулярные серьезные заболевания, которые вынуждают оставаться в постели несколько дней. 5. Отсутствие спорта в жизни. 6. Прибавка в весе за небольшой период времени. 7. Частые головокружения. 8. Курение. 9. Несколько серьезных заболеваний в детстве. 10. Нет чувства удовлетворенности сном после пробуждения.

Результаты

«Но помните о том, что в любом тесте есть только доля правды. Все показатели здоровья индивидуальны. Но главное — не игнорируйте сигналы собственного организма», — подытожила врач.

По словам специалиста, есть простой тест, который поможет определить в каком состоянии находится организм. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов.За каждый утвердительный ответ поставьте себе один балл и подсчитайте сумму.1-2 балла: несмотря на некоторые признаки, вы в хорошей форме, продолжайте в том же духе.3-6 баллов: основательное пренебрежение собственным здоровьем.7-10 баллов: необходимо срочно менять привычки и обратиться к специалисту за обследованием.