Врач перечислила опасные для жизни и здоровья игрушки

«Кадмий, фталаты, свинец, мышьяк и прочие гадости в составе могут нанести ощутимый вред», — говорит эксперт.

Приобретая игрушки, некоторые родители даже не подозревают, какие риски поджидают их детей во время игр. Прежде всего, специалист подчеркнула необходимость обращать внимание на рекомендации относительно возрастных ограничений и проверять игрушки наличие токсичных веществ в составе.Также для детей до трех лет лучше не приобретать товары с легко отделяемыми мелкими запчастями или мелкие игрушки, которые легко проглотить. Для того, чтобы определить безопасен ли размер изделия необходимо попробовать протиснуть его во втулку для рулона туалетной бумаги, если игрушка вмещается, ее лучше отложить для более старшего возраста.Помимо этого, риски удушья связан с лопнувшими воздушными шарами, которые также можно проглотить и игрушки со шнурами, например телефонные трубки. В последнем случае длина шнура не должна превышать 15-30 см.Особую опасность представляют батарейки и магниты, поэтому при покупке подобных игрушек важно проверять надежно ли закрты отсеки с ними.