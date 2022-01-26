Прививки от коронавируса могут временно нарушать продолжительность менструальных циклов
Исследователи из Национальных институтов здоровья в США обнаружили, что у некоторого количество получивших прививки от коронавируса женщин отмечаются временные изменения в продолжительности менструальных циклов. А значит, речь идёт о ещё одном побочном эффекте вакцинации.
Авторы исследования проанализировали информацию от мобильного приложения по контролю рождаемости, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для женщин, желающих отслеживать свои менструальные циклы, чтобы узнать время наибольшей фертильности, то есть самый подходящий момент для зачатия. В исследование попали женщины, которые имели преимущественно или полностью нормальную продолжительность этих циклов, составляющих в среднем, от 24 до 38 дней.
Исследователи наблюдали за вакцинированными женщинами на протяжении трёх циклов до прививок, а затем в течение трех циклов после, включая и месяцы получения первого и второго компонента. Затем полученная информация была сопоставлена с данными по невакцинированным женщинам. Получившие обе дозы вакцины во время одного менструального цикла женщины наблюдали его увеличение, в среднем на два дня.
Приблизительно у 10% женщин продолжительность цикла изменилась на 8 дней или ещё побольше, но впоследствии вернулась к нормальным показателям. Одной из теорий, объясняющих это, может быть способность иммунной системы более активно включаться в определённые периоды менструальных циклов, как полагают исследователи. Они сравнили эти включения с икотой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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