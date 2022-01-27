Ученые: флавоноиды снижают риск смерти

«Добавляя в рацион продукты, богатые флавоноидами, люди с болезнью Паркинсона могут увеличивать свою продолжительность жизни, - рассказывает доктор Синьюань Чжан, кандидат трофологии в Пенсильванском университете. - Большее потребление ягод и красного вина, богатых антоцианами, было связано с более низкой смертностью».

Согласно новому исследованию, люди с болезнью Паркинсона, которые потребляют больше флавоноидов — соединений, содержащихся в ярко окрашенных продуктах, таких как ягоды, какао и красное вино, могут иметь более низкий риск смертности. Об особенности, предсказывающей скорую смерть , MedikForum писал ранее.Исследователи обнаружили, что когда люди, у которых уже была диагностирована болезнь Паркинсона (БП), потребляли больше флавоноидов, у них был более низкий шанс умереть в течение 34-летнего периода исследования. Кроме того, ученые обнаружили, что употребление большего количества флавоноидов до постановки диагноза БП было связано с более низким риском смерти у мужчин, но не у женщин.Чжан отметил, что потребление вина не должно превышать одного бокала в день для женщин и двух для мужчин. Исследование было опубликовано в журнале Neurology.В рамках работы ученые проанализировали данные о 599 женщинах и 652 мужчинах, у которых недавно была диагностирована БП. Участников спросили, как часто они ели определенные продукты, богатые флавоноидами. Затем было рассчитано потребление флавоноидов путем умножения содержания флавоноидов в этих продуктах на частоту их потребления. После учета других, влияющих на смертность факторов, исследователи обнаружили, что у участников группы, потребляющей больше всего флавоноидов, шансы на выживание были на 70 процентов выше, чем у группы с самым низким показателем.Люди в первой группе потребляли около 673 мг флавоноидов каждый день, в то время как люди в группе с низким потреблением около 134 мг.