Разрыв отношений может довести мужчин до депрессии и самоубийства

«Большинство мужчин испытали появление или ухудшение симптомов психического заболевания во время проблемных отношений или после разрыва», - рассказывает ведущий автор исследования доктор Джон Олифф, профессор сестринского дела Университета Британской Колумбии.

Новое исследование Университета Британской Колумбии подтверждает, что разрыв отношений повышает риск психических заболеваний для мужчин, включая тревожность, депрессию и самоубийство.Он отметил, что развод в четыре раза увеличивает риск самоубийства среди мужчин. В свою очередь сложности в отношениях и разрыв способствуют проблемам с психическим здоровьем мужчин.Доктор Олифф и его команда опросили 47 мужчин об их опыте разрыва. Столкнувшись с конфликтом в отношениях, мужчины, как правило, преуменьшали значение проблем, что приводило к еще большим сложностям. По мнению доктора Олиффа, стереотипы о мужественности играют роль в том, как мужчины реагируют на разрыв отношений. Например, неуверенность мужчин в том, как сформулировать и решить проблему приводила к самоизоляции, вместо попыток обратиться за помощью. Большинство мужчин, участвовавших в исследовании, сталкивались с определенными переменами в отношениях: тяжелая утрата, родительство или измена. Их основной целью было избегание конфликта.Исследование также показало, что мужчины, пережившие расставание, злоупотребляли алкоголем, чтобы справиться с такими чувствами, как гнев, сожаление, печаль, стыд и вина. Дополнительно присутствовала неуверенность, относительно общения с детьми, финансовых проблем и потери социальных связей. Исследование представлено в журнале Social Science and Medicine — Qualitative Research in Health.Ранее ученые объяснили, какие дети чаще набирают лишний вес.