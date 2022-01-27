Разрыв отношений может довести мужчин до депрессии и самоубийства
Новое исследование Университета Британской Колумбии подтверждает, что разрыв отношений повышает риск психических заболеваний для мужчин, включая тревожность, депрессию и самоубийство.
«Большинство мужчин испытали появление или ухудшение симптомов психического заболевания во время проблемных отношений или после разрыва», - рассказывает ведущий автор исследования доктор Джон Олифф, профессор сестринского дела Университета Британской Колумбии.
Он отметил, что развод в четыре раза увеличивает риск самоубийства среди мужчин. В свою очередь сложности в отношениях и разрыв способствуют проблемам с психическим здоровьем мужчин.
Доктор Олифф и его команда опросили 47 мужчин об их опыте разрыва. Столкнувшись с конфликтом в отношениях, мужчины, как правило, преуменьшали значение проблем, что приводило к еще большим сложностям. По мнению доктора Олиффа, стереотипы о мужественности играют роль в том, как мужчины реагируют на разрыв отношений. Например, неуверенность мужчин в том, как сформулировать и решить проблему приводила к самоизоляции, вместо попыток обратиться за помощью. Большинство мужчин, участвовавших в исследовании, сталкивались с определенными переменами в отношениях: тяжелая утрата, родительство или измена. Их основной целью было избегание конфликта.
Исследование также показало, что мужчины, пережившие расставание, злоупотребляли алкоголем, чтобы справиться с такими чувствами, как гнев, сожаление, печаль, стыд и вина. Дополнительно присутствовала неуверенность, относительно общения с детьми, финансовых проблем и потери социальных связей. Исследование представлено в журнале Social Science and Medicine — Qualitative Research in Health.
Ранее ученые объяснили, какие дети чаще набирают лишний вес.
Джон Олифф
Здоровье
Доктор, профессор Школы сестринского дела Университета Британской Колумбии
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