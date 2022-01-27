Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе рыбы

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Рыба на прилавке

В Роспотребнадзора назвали критерии качественной рыбы.

Прежде всего специалисты отметили, что приобретать рыбу лучше в специализированных магазинах,  в которых товары хранятся в холодильниках и специальных витаминах.

Перед покупкой следует обратить особое внимание на запах товара: если он неприятный, резкий, с аммиачный оттенком, это повод отказаться от приобретения продукта. При этом легкий речной или напоминающий тину запах - явление нормальное.

Также не рыбной тушке не должно быть много слизи, а также темных или зеленоватых пятен на брюшке не характерных для окраса. При этом туловище должно быть упругим и однородным.

Обратить внимание необходимо на жабры — у свежей рыбы они должны иметь насыщенный красный оттенок.

Кроме того, о свежести продукта можно судить, обратив внимание на состояние глаз.

«У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если глаза „усохли“ или „ввалились“, значит, рыба провела на прилавке больше времени, чем положено», — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор

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Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

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