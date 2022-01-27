Как шампунь может стать причиной набора лишнего веса
В некоторых ёмкостях для шампуня содержится множество химикатов, связанных с прибавкой веса. Таковы итоги исследования учёных из Норвежского университета науки и технологии.
Довольно странно слышать о возможности поправиться после использования шампуня, ведь это не какой-то продукт питания с большим количеством калорий. Однако новое исследование предполагает, что виной тому является не сам шампунь, а ёмкость, в которой он находится. Как правило это пластик, в составе которого может быть множество вредных ингредиентов.
В частности, норвежские ученые обнаружили 11 химических веществ, содержащихся в ёмкостях из пластика, которые влияют на наш метаболизм и тем самым могут приводить к прибавке веса. Кстати эти же вещества содержатся и в других изделиях вроде бутылок для воды, губках для мытья посуды и даже кондиционерах для волос. Исследователи оценили 34 продукта из пластика и проанализировали их химическую составляющую.
Было обнаружено более 55 000 различных химических компонентов и 629 субстанций, 11 из которых могут нарушать метаболизм. Эксперименты показали, что самые обычные продукты из пластика опасны для нашего здоровья, это крайне недооценённый фактор, способный стать одной из причин лишнего веса и ожирения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Норвежский институт наук и технологий
Здоровье
центр технического образования и научных исследований, расположенный в городе Тронхейм на берегу Норвежского моря. Университет был сформирован в 1996 году.
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