Врач перечислила пять продуктов для очищения организма

Свекла

Капуста

Сельдерей

Авокадо

Кресс-салат

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

Специалист объяснила: за зиму в организме накапливается большое количество токсинов и шлаков. Это заметно отражается самочувствии и внешности (кожа становится тусклой, шелушится, устойчивый лишний вес).В таких условиях тело остро нуждается в заботе и очищении, которое можно обеспечить, обогатив рацион детокс-продуктами.Эффективно чистит печень. Такой эффект достигается за счет бетаина, полифенолов и полисахаридов в составе корнеплода. Такой набор стимулирует работу печени и активизирует выработку очищающих ферментов.Также способствует улучшению состояния печени, а также снижению холестерина, выведению токсинов. Помимо этого, овощ насыщает калием, кальцием, магнием и фолиевой кислотой, а за счет содержания индолов, обеспечивает стимуляцию цитохром - ферментов детоксикации.Благодаря богатому минеральному составу, этот продукт повышает устойчивость организма к вредным добавкам и консервантам в других продуктах питания.Выступает источником полезных жиров, антиоксидантов и клетчатки. Способствует защите сосудов от образования в них холестериновых бляшек и очищает кишечник.Еще один помощник печени. Усиливает выработку очищающих ферментов, ответственных за выведение токсинов и шлаков.