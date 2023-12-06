Психиатр Абрамов рассказал о проявлении СДВГ у взрослых людей
СДВГ или синдром дефицита внимания и гиперактивности стал чаще встречаться у взрослых людей, сообщили врачи.
Российские психиатры рассказали в интервью об особенностях проявления такого состояния как СДВГ. По словам одного из экспертов, Александра Абрамова, признаки данного синдрома возникают в ранние детские годы, но он далеко не всегда правильно диагностируется. К тому же у детей часто встречается физиологическая гиперактивность, которая обычно проходит к школе и является нормальным явлением.
Симптомы СДВГ, которые проявляются в ранние детские годы:
- Неусидчивость;
- Суетливость;
- Импульсивность.
«По мере взросления могут возникнуть проблемы: вспышки агрессии, отказ от посещения уроков, негативное отношение к учебе, в дальнейшем – уходы из дома, злоупотребление психоактивными веществами», - поделился психиатр Александр Абрамов с РИА Новости.
Он добавил, что диагностировать расстройство у взрослых людей значительно сложнее, чем у детей.
Симптомы СДВГ во взрослом возрасте:
- Сложности на работе, ее частая смена;
- Часто совершаемые импульсивные поступки;
- Тяга к экстремальному досугу или спорту;
- Игромания;
- Гневливость, склонность к агрессии, проблемы с самоконтролем.
Кто подвержен СДВГ:
- Люди с наследственностью;
- Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом;
- Люди с черепно-мозговыми травмами;
- Люди, родившиеся преждевременно или с очень низким весом;
- Люди, пережившие раннюю депривацию (отлучение от матери).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки людей ухудшают нейропластичность головного мозга.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Абрамов
Здоровье
детский врач-психиатр
Оставить комментарий