Психиатр Абрамов рассказал о проявлении СДВГ у взрослых людей

Неусидчивость;

Суетливость;

Импульсивность.

«По мере взросления могут возникнуть проблемы: вспышки агрессии, отказ от посещения уроков, негативное отношение к учебе, в дальнейшем – уходы из дома, злоупотребление психоактивными веществами», - поделился психиатр Александр Абрамов с РИА Новости

Сложности на работе, ее частая смена;

Часто совершаемые импульсивные поступки;

Тяга к экстремальному досугу или спорту;

Игромания;

Гневливость, склонность к агрессии, проблемы с самоконтролем.

Люди с наследственностью;

Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом;

Люди с черепно-мозговыми травмами;

Люди, родившиеся преждевременно или с очень низким весом;

Люди, пережившие раннюю депривацию (отлучение от матери).

Российские психиатры рассказали в интервью об особенностях проявления такого состояния как СДВГ. По словам одного из экспертов, Александра Абрамова, признаки данного синдрома возникают в ранние детские годы, но он далеко не всегда правильно диагностируется. К тому же у детей часто встречается физиологическая гиперактивность, которая обычно проходит к школе и является нормальным явлением.Симптомы СДВГ, которые проявляются в ранние детские годы:Психиатр отметил, что если патологическое состояние, связанное с синдромом, не будет выявлено и ребенок не получит нужной терапии, это может повлиять в дальнейшем на появление поведенческих проблем.Он добавил, что диагностировать расстройство у взрослых людей значительно сложнее, чем у детей.Симптомы СДВГ во взрослом возрасте:Исследования показывают, что взрослые люди с СДВГ часто становятся участниками социальных конфликтов: не могут наладить дружественных связей на работе, терпят неудачи в личных отношениях. У них нередко наблюдаются разного рода зависимости, а также присутствие других расстройств – например, тревожности, депрессии, биполярного расстройства, бессонницы, расстройств аутистического спектра, нарушений пищевого поведения.Кто подвержен СДВГ:Психиатр констатировал, что развитие данного расстройства тесно связан с нарушением процессов созревания структур мозга, которые обеспечивают человеку контроль движения и способность концентрироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки людей ухудшают нейропластичность головного мозга.

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