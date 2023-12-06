Психиатр Абрамов рассказал о проявлении СДВГ у взрослых людей

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СДВГ у взрослого человека

СДВГ или синдром дефицита внимания и гиперактивности стал чаще встречаться у взрослых людей, сообщили врачи.

Российские психиатры рассказали в интервью об особенностях проявления такого состояния как СДВГ. По словам одного из экспертов, Александра Абрамова, признаки данного синдрома возникают в ранние детские годы, но он далеко не всегда правильно диагностируется. К тому же у детей часто встречается физиологическая гиперактивность, которая обычно проходит к школе и является нормальным явлением.

Симптомы СДВГ, которые проявляются в ранние детские годы:
  • Неусидчивость;
  • Суетливость;
  • Импульсивность.
Психиатр отметил, что если патологическое состояние, связанное с синдромом, не будет выявлено и ребенок не получит нужной терапии, это может повлиять в дальнейшем на появление поведенческих проблем.

«По мере взросления могут возникнуть проблемы: вспышки агрессии, отказ от посещения уроков, негативное отношение к учебе, в дальнейшем – уходы из дома, злоупотребление психоактивными веществами», - поделился психиатр Александр Абрамов с РИА Новости.

Он добавил, что диагностировать расстройство у взрослых людей значительно сложнее, чем у детей.

Симптомы СДВГ во взрослом возрасте:
  • Сложности на работе, ее частая смена;
  • Часто совершаемые импульсивные поступки;
  • Тяга к экстремальному досугу или спорту;
  • Игромания;
  • Гневливость, склонность к агрессии, проблемы с самоконтролем.
Исследования показывают, что взрослые люди с СДВГ часто становятся участниками социальных конфликтов: не могут наладить дружественных связей на работе, терпят неудачи в личных отношениях. У них нередко наблюдаются разного рода зависимости, а также присутствие других расстройств – например, тревожности, депрессии, биполярного расстройства, бессонницы, расстройств аутистического спектра, нарушений пищевого поведения.

Кто подвержен СДВГ:
  • Люди с наследственностью;
  • Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом;
  • Люди с черепно-мозговыми травмами;
  • Люди, родившиеся преждевременно или с очень низким весом;
  • Люди, пережившие раннюю депривацию (отлучение от матери).
Психиатр констатировал, что развитие данного расстройства тесно связан с нарушением процессов созревания структур мозга, которые обеспечивают человеку контроль движения и способность концентрироваться.

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Александр Абрамов
Александр Абрамов
Здоровье
детский врач-психиатр
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Теги : СДВГ, признаки нарушений, Александр Абрамов