Онколог Хафизов назвал рак мочевого пузыря одним из типичных мужских видов рака

«Самый простой и эффективный метод выявить рак предстательной железы на ранних сроках – регулярно сдавать анализ на ПСА. Так можно обнаружить болезнь еще на доклинических стадиях, когда симптомов нет», - поделился медик с KP.RU

Боль в промежности или тазовая боль;

Нарушения мочеиспускания: задержка, частые позывы, ощущение не полностью опорожняющегося мочевого пузыря;

Ослабление струи мочи.

Появление в мошонке уплотнения, которое может прощупать сам мужчина;

Повышение температуры в области поражения;

Увеличение яичка.

«Этот вид рака на начальных стадиях никак себя не проявляет. «Поймать» его на начальных стадиях помогает ежегодное УЗИ брюшной полости, органов малого таза и общий анализ мочи», – объяснил эксперт.

Онколог Хафизов рассказал о наиболее распространенных видах рака среди мужчин. Самым типичным заболеванием этого ряда является рак предстательной железы, риск которого наиболее существенно повышается в возрасте после 50 лет.Симптомы рака предстательной железы (простаты):Также к мужским видам рака относится рак яичек, способный возникать даже у совсем молодых мужчин до 20 лет.Симптомы рака яичка:Помимо этого, онколог назвал одним из типичных мужских видов рака опухоль мочевого пузыря, которая встречается у них почти вчетверо чаще в сравнении с женщинами. Хафизов пояснил, что к данному раку бывают предрасположены мужчины, работающие на вредных производствах.Онколог отметил, что появление симптомов, побуждающих мужчин обратиться к врачу, обычно говорит, что рак мочевого пузыря уже метастазировал. Специалист посоветовал мужчинам проходить профилактические проверки у врачей, поскольку это является более эффективным способом своевременно выявить злокачественный процесс. Заметные симптомы в большинстве случаев рака – это знак того, что болезнь уже давно развивается и не находится на начальной стадии.Ранее портал MedikForum.ru писал о наиболее опасных причинах болевых ощущений при глотании

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