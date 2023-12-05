Онколог Хафизов назвал рак мочевого пузыря одним из типичных мужских видов рака

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пациент у врача

Онкуролог Кадыр Хафизов: мужчины склонны к заболеванию раком мочевого пузыря в несколько раз чаще женщин.

Онколог Хафизов рассказал о наиболее распространенных видах рака среди мужчин. Самым типичным заболеванием этого ряда является рак предстательной железы, риск которого наиболее существенно повышается в возрасте после 50 лет.

«Самый простой и эффективный метод выявить рак предстательной железы на ранних сроках – регулярно сдавать анализ на ПСА. Так можно обнаружить болезнь еще на доклинических стадиях, когда симптомов нет», - поделился медик с KP.RU.

Симптомы рака предстательной железы (простаты):
  • Боль в промежности или тазовая боль;
  • Нарушения мочеиспускания: задержка, частые позывы, ощущение не полностью опорожняющегося мочевого пузыря;
  • Ослабление струи мочи.
Также к мужским видам рака относится рак яичек, способный возникать даже у совсем молодых мужчин до 20 лет.

Симптомы рака яичка:
  • Появление в мошонке уплотнения, которое может прощупать сам мужчина;
  • Повышение температуры в области поражения;
  • Увеличение яичка.
Помимо этого, онколог назвал одним из типичных мужских видов рака опухоль мочевого пузыря, которая встречается у них почти вчетверо чаще в сравнении с женщинами. Хафизов пояснил, что к данному раку бывают предрасположены мужчины, работающие на вредных производствах.

«Этот вид рака на начальных стадиях никак себя не проявляет. «Поймать» его на начальных стадиях помогает ежегодное УЗИ брюшной полости, органов малого таза и общий анализ мочи»,  – объяснил эксперт.

Онколог отметил, что появление симптомов, побуждающих мужчин обратиться к врачу, обычно говорит, что рак мочевого пузыря уже метастазировал. Специалист посоветовал мужчинам проходить профилактические проверки у врачей, поскольку это является более эффективным способом своевременно выявить злокачественный процесс. Заметные симптомы в большинстве случаев рака – это знак того, что болезнь уже давно развивается и не находится на начальной стадии.

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Кадыр Хафизов
Кадыр Хафизов
Здоровье
врач-онкоуролог
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Теги : мужской рак, признаки рака, Кадыр Хафизов
Онколог Хафизов назвал рак мочевого пузыря одним из типичных мужских видов рака
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