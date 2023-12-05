Онколог Хафизов назвал рак мочевого пузыря одним из типичных мужских видов рака
Онкуролог Кадыр Хафизов: мужчины склонны к заболеванию раком мочевого пузыря в несколько раз чаще женщин.
Онколог Хафизов рассказал о наиболее распространенных видах рака среди мужчин. Самым типичным заболеванием этого ряда является рак предстательной железы, риск которого наиболее существенно повышается в возрасте после 50 лет.
«Самый простой и эффективный метод выявить рак предстательной железы на ранних сроках – регулярно сдавать анализ на ПСА. Так можно обнаружить болезнь еще на доклинических стадиях, когда симптомов нет», - поделился медик с KP.RU.
Симптомы рака предстательной железы (простаты):
- Боль в промежности или тазовая боль;
- Нарушения мочеиспускания: задержка, частые позывы, ощущение не полностью опорожняющегося мочевого пузыря;
- Ослабление струи мочи.
Симптомы рака яичка:
- Появление в мошонке уплотнения, которое может прощупать сам мужчина;
- Повышение температуры в области поражения;
- Увеличение яичка.
«Этот вид рака на начальных стадиях никак себя не проявляет. «Поймать» его на начальных стадиях помогает ежегодное УЗИ брюшной полости, органов малого таза и общий анализ мочи», – объяснил эксперт.
Онколог отметил, что появление симптомов, побуждающих мужчин обратиться к врачу, обычно говорит, что рак мочевого пузыря уже метастазировал. Специалист посоветовал мужчинам проходить профилактические проверки у врачей, поскольку это является более эффективным способом своевременно выявить злокачественный процесс. Заметные симптомы в большинстве случаев рака – это знак того, что болезнь уже давно развивается и не находится на начальной стадии.
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Кадыр Хафизов
Здоровье
врач-онкоуролог
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