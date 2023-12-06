Гастроэнтеролог Качаами о пользе пропуска завтрака: снижаем уровень холестерина и убираем вздутие живота
В некоторых случаях завтрак можно пропустить без вреда для здоровья, считает гастроэнтеролог Туфик Качаами. Он предлагает ориентироваться на то, каким ожидается день.
Утром ЖКТ наиболее активен, отметил медик. Если вас ждет физическая работа, тренировка, долгая прогулка, то позаботьтесь о том, чтобы съесть на завтрак белки, клетчатку и углеводы.
— Если я не планирую заниматься спортом, то не ем до обеда, — отметил врач.
Чем полезно ограничить себя в пище с вечера до обеда? Такое «голодание» снижает уровень холестерина, помогает бороться с воспалением и убирает вздутие живота. Но у этого метода есть противопоказания: он не подходит людям с заболеваниями желудка и кишечника.
Врач-диетолог Елена Тихомирова тоже отмечает, что если у человека нет чувство голода, то завтракать ему необязательно. Каждый организм индивидуален и не всем подходит правило, согласно которому нужно поесть сразу после пробуждения. Если заставить себя и позавтракать без чувства голода, то после еды вместо прилива энергии вы получите только слабость и желание полежать.
Несколько идей для полезных завтраков:
Омлет с овощами, такими как шпинат, помидоры, перец или грибы. Это отличный источник белка, а овощи добавят витаминов и минералов.
Овсянка с ягодами. Идеальный выбор для тех, кто хочет получить долгое ощущение сытости. Приготовьте овсянку на молоке или воде и добавьте клубнику, чернику или малину. Ягоды - источник антиоксидантов и витаминов.
Греческий йогурт с орехами и медом - богатый источник белка и кальция.
Авокадо-тост: намазать пюре из авокадо на гренки или хлеб, добавить немного лимонного сока и перца.
Смузи с фруктами и овощами. Можно смешать банан, ягоды, шпинат и молоко в блендере.
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