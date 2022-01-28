Диабет 2 типа: вредная привычка, которая увеличит ваш риск на 20%

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Диабет 2 типа: вредная привычка, которая увеличит ваш риск на 20%

Существуют определенные продукты и напитки, которые могут увеличить риск развития диабета.

NHS:
«Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо».

Симптомы диабета 2 типа включают в себя:
  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Чувство жажды
  • Хроническая усталость
  • Похудение без усилий
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища 
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение
Исследования показали, что отказ от сладких напитков может снизить риск развития диабета.

В крупном обсервационном исследовании изучался риск диабета у 2800 человек. Те, кто потреблял более двух порций сахаросодержащих напитков в день имели 20-процентный повышенный риск развития диабета 2 типа.

CDC сообщает:
«Частое употребление подслащенных сахаром напитков связано с увеличением веса/ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца, заболеваниями почек, неалкогольной болезнью печени, кариесом и кариесом, а также подагрой, разновидностью артрита».

Избыточный вес увеличивает вероятность развития диабета 2 типа в семь раз. Из-за ожирения у вас в 20–40 раз больше шансов заболеть диабетом, чем у человека со здоровым весом.

Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Здоровье

Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году.

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