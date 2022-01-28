Диабет 2 типа: вредная привычка, которая увеличит ваш риск на 20%

«Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо».

Частое мочеиспускание, особенно ночью

Чувство жажды

Хроническая усталость

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища

Порезы или раны заживают дольше

Затуманенное зрение

«Частое употребление подслащенных сахаром напитков связано с увеличением веса/ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца, заболеваниями почек, неалкогольной болезнью печени, кариесом и кариесом, а также подагрой, разновидностью артрита».