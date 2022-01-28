Диабет 2 типа: вредная привычка, которая увеличит ваш риск на 20%
Существуют определенные продукты и напитки, которые могут увеличить риск развития диабета.
NHS:
«Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Симптомы не обязательно заставляют вас чувствовать себя плохо».
Симптомы диабета 2 типа включают в себя:
- Частое мочеиспускание, особенно ночью
- Чувство жажды
- Хроническая усталость
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
В крупном обсервационном исследовании изучался риск диабета у 2800 человек. Те, кто потреблял более двух порций сахаросодержащих напитков в день имели 20-процентный повышенный риск развития диабета 2 типа.
CDC сообщает:
«Частое употребление подслащенных сахаром напитков связано с увеличением веса/ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца, заболеваниями почек, неалкогольной болезнью печени, кариесом и кариесом, а также подагрой, разновидностью артрита».
Избыточный вес увеличивает вероятность развития диабета 2 типа в семь раз. Из-за ожирения у вас в 20–40 раз больше шансов заболеть диабетом, чем у человека со здоровым весом.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
Здоровье
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году.
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