Дерматолог Айсина: сахар повреждает коллаген и преждевременно старит кожу

«Коллаген подвергается ломкости, становясь жестче, так как его клетки «засахариваются». Эти сахаристые молекулы известны как конечные продукты гликирования – считается, что они могут способствовать развитию различных заболеваний и способствовать ускоренному старению кожи».

На самый большой орган человека – кожу – влияет, как и все остальное тело, то, какой образ жизни он ведет. В частности, его пищевые привычки. Об этом дерматолог Айсина сообщила в беседе с «МедикФорум», добавив, что преждевременное внешнее старение часто бывает связано с употреблением большого количества сахара.По словам специалистки, сахар способен вызывать повреждение коллагена – белка, который поддерживает эластичность кожи.Сахар повреждает коллаген и преждевременно старит кожу, констатировала эксперт:Дерматолог отметила, что с «засахаренными» молекулами коллагена можно бороться: уменьшать их количество помогают некоторые продукты. Например, томатная паста. В Германии проводилось исследование, показавшее, что ее потребление делает кожу менее подверженной процессам фотостарения из-за действия солнца. Кроме того, для сопротивления старению кожи полезно употреблять имбирь, чеснок и такие антиоксиданты как липоевая кислота, полифенолы и флавоноиды. Эти антиоксиданты содержатся в обычных продуктах, таких как картофель, брокколи, курятина.Также имеются исследовательские данные о том, что защищать кожу от возрастных изменений и преждевременного старения помогает питание в соответствии со средиземноморской диетой – оно обеспечивает организм многими защищающими кожу веществами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что делает людей склонными к частому появлению синяков.

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