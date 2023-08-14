Врач Коледова: некоторые проблемы с ногами у женщин возникают из-за менопаузы

«Симптомы этого артрита включают боль в суставе, соединяющем большой палец ноги со стопой, из-за потери гибкости в суставе и воспаления. Данная проблема у женщин постепенно развивается, начиная с 30 лет – в дальнейшем защитный хрящ их стоп медленно разрушается».

Врач Коледова отметила в беседе с «МедикФорум», что многие женщин с приближением и наступлением менопаузы начинают чаще жаловаться на проблемы с ногами. Например, они могут замечать, что кожа стоп грубеет и становится подверженной трещинам – это происходит из-за того, что в менопаузу сокращается уровень гормона эстрогена, влияющего на способность женского организма удерживать влагу. Женщинам с диабетом нужно особенно внимательно следить за состоянием ног, поскольку повреждения на стопах при этом заболевании грозят очень опасными последствиями.Еще одна частая проблема женщин в менопаузе – это боль в своде стопы. Как правило, с ней сталкиваются обладательницы лишнего веса. Чем критичнее его избыток, тем больше шансов, что сухожилия стопы будут растягиваться и не смогут удерживать арку ступни – она начнет терять подъем, будет сплющиваться.Также, добавила врач Коледова, с наступление менопаузы женщины, которые часто носят обувь на каблуках, подвергаются риску появления боли в подушечках стоп. Такая боль может быть связана с физическими изменениями стоп, происходящими с возрастом. Их связки, сухожилия, мышцы и кости слабеют, амортизация ухудшается.Уязвимое место ступней у женщин – это основание большого пальца. Представительницы прекрасного пола в большинстве своем подвергаются бурситу (шишка у основания большого пальца ноги), а также нередко страдают от артрита сустава большого пальца ноги.Что касается бурсита, эта деформация может усугубляться многолетним ношением остроконечной или узкой обуви, которая сдавливает пальцы ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка сидеть со скрещенными ногами ведет к искривлению таза.

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