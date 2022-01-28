Названы признаки язвенного колита

«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — подчеркнула специалист.

выделение крови при дефекации (как небольшое количество, так и обильное);

частый стул (при тяжелом течение 10-15 раз в день);

боли в области живота;

лихорадка, потеря веса, анемия — при тяжелом течении;

поражение глаз, кожи и суставов.

«Так как заболевание является аутоиммунным, то собственный „неправильный иммунитет“ может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни», — объяснила врач.

Прежде всего, специалист пояснила: этот недуг относится к воспалительным заболеваниям кишечника и приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.Для того, чтобы заподозрить язвенный колит необходимо обратить внимание на следующие симптомы: