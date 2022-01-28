Названы признаки язвенного колита
Проктолог Анастасия Коробицына рассказала, как распознать язвенный колит.
Прежде всего, специалист пояснила: этот недуг относится к воспалительным заболеваниям кишечника и приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.
«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — подчеркнула специалист.
Для того, чтобы заподозрить язвенный колит необходимо обратить внимание на следующие симптомы:
- выделение крови при дефекации (как небольшое количество, так и обильное);
- частый стул (при тяжелом течение 10-15 раз в день);
- боли в области живота;
- лихорадка, потеря веса, анемия — при тяжелом течении;
- поражение глаз, кожи и суставов.
«Так как заболевание является аутоиммунным, то собственный „неправильный иммунитет“ может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни», — объяснила врач.
Анастасия Коробицына
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Проктолог
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