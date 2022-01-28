Названы признаки язвенного колита

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Проктолог Анастасия Коробицына рассказала, как распознать язвенный колит.

Прежде всего, специалист пояснила: этот недуг относится к воспалительным заболеваниям кишечника и приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.

«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — подчеркнула специалист.

Для того, чтобы заподозрить язвенный колит необходимо обратить внимание на следующие симптомы:

  • выделение крови при дефекации (как небольшое количество, так и обильное);
  • частый стул (при тяжелом течение 10-15 раз в день);
  • боли в области живота;
  • лихорадка, потеря веса, анемия — при тяжелом течении;
  • поражение глаз, кожи и суставов.

«Так как заболевание является аутоиммунным, то собственный „неправильный иммунитет“ может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни», — объяснила врач.
Анастасия Коробицына
Анастасия Коробицына
Здоровье
Проктолог
Теги : Анастасия Коробицына, язвенный колит, признаки заболевания