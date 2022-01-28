Волна новая - ошибки старые: врач дала рекомендации в случае заражения covid-19

«Сейчас огромная нагрузка на врачей и лечебные учреждения и действительно нуждающиеся могут так и не дождаться помощи», — говорит она.

По словам специалиста, очередной всплеск заболеваемости covid-19 провоцирует многих совершать ошибки при попытках самостоятельного лечения.Так, врач подчеркнула: не следует самостоятельно принимать для профилактики необоснованного количества витаминов, аспирин, самостоятельно назначать себе антикоагулянты, глюкокортикоиды, антибиотики. Любые препараты следует принимать только по рекомендации лечащего врача. При этом, важно не изменять и корректировать по собственному усмотрению, назначенную базовую терапию.Помимо этого, эксперт призвала отказаться от попыток лечиться народными средствами, тем более горячим алкоголем. Наилучшим питьем в этот период выступают простая вода, отвар шиповника, морсы из ягод или компот из сухофруктов.Она также обозначила, что при отсутствии аппетита, не следует употреблять пищу через силу.Кроме того, врач пояснила: в связи с большой нагрузкой на медработников, не следует вызывать врача на дом, своевольно сдавать анализы и делать КТ, если для этого нет веских оснований.