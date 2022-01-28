Волна новая - ошибки старые: врач дала рекомендации в случае заражения covid-19
Эндокринолог Анастасия Тараско перечислила распространенные ошибки в борьбе с коронавирусом.
По словам специалиста, очередной всплеск заболеваемости covid-19 провоцирует многих совершать ошибки при попытках самостоятельного лечения.
Так, врач подчеркнула: не следует самостоятельно принимать для профилактики необоснованного количества витаминов, аспирин, самостоятельно назначать себе антикоагулянты, глюкокортикоиды, антибиотики. Любые препараты следует принимать только по рекомендации лечащего врача. При этом, важно не изменять и корректировать по собственному усмотрению, назначенную базовую терапию.
Помимо этого, эксперт призвала отказаться от попыток лечиться народными средствами, тем более горячим алкоголем. Наилучшим питьем в этот период выступают простая вода, отвар шиповника, морсы из ягод или компот из сухофруктов.
Она также обозначила, что при отсутствии аппетита, не следует употреблять пищу через силу.
Кроме того, врач пояснила: в связи с большой нагрузкой на медработников, не следует вызывать врача на дом, своевольно сдавать анализы и делать КТ, если для этого нет веских оснований.
«Сейчас огромная нагрузка на врачей и лечебные учреждения и действительно нуждающиеся могут так и не дождаться помощи», — говорит она.
Анастасия Тараско
Здоровье
Эндокринолог, диетолог, тренер по здоровью, СМИ эксперт
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