Психолог назвала способы стать счастливее

«Что важно знать про счастье? Мы созданы не для того, чтобы быть счастливым, а чтобы приспосабливаться к окружающей среде… Иногда для этого надо испытывать неприятные эмоции (будучи все время в восторге от жизни, можем не заметить угроз)», — пояснила специалист.

1. Тренировать внимание: необходимо выработать привычку замечать и фокусироваться на всем хорошем, что происходит в жизни. 2. Осознать эмоции: не только положительные, но и отрицательные. Последние исследования показывают, что подавление негативных эмоций вызывает еще большую неудовлетворенность. 3. Укреплять социальные связи: общение делает счастливее даже интровертов. 4. Общаться с незнакомыми людьми: таким образом, мозгу можно дать понять, что мир не настолько враждебный, каким кажется. 5. Анализировать жизнь на предмет ее смысла: следует представить, что вам 90 лет. Далее необходимо представить, на какую жизнь вам бы хотелось оглянуться в таком возрасте. 6. Бороться с «гедонистической адаптацией» (неспособность радоваться привычным вещам): представьте, что в жизни нет вашей работы, окружающих людей, квартиры, в которой выживете и постарайтесь осознать, что вы при этом чувствуете. 7. Благодарите: напишите письмо, в котором благодарите кого-либо (отправлять не обязательно).

По словам эксперта, единой формулы счастья нет. Однако, если обобщить предлагаемые современными учеными версии, получиться набор из нескольких элементов: удовольствие, комфорт, наличие «высшей цели», вовлеченность в происходящее, социальные связи, достижения и широкий диапазон эмоций.Именно поэтому важно, не забывать о том, что для того, чтобы стать счастливее, необходимо предпринимать некоторые меры. Так, психолог предложила прибегнуть к несложным практикам.