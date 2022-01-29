Психолог назвала способы стать счастливее
Психолог Татьяна Павлова рассказала, как почувствовать себя счастливее.
По словам эксперта, единой формулы счастья нет. Однако, если обобщить предлагаемые современными учеными версии, получиться набор из нескольких элементов: удовольствие, комфорт, наличие «высшей цели», вовлеченность в происходящее, социальные связи, достижения и широкий диапазон эмоций.
«Что важно знать про счастье? Мы созданы не для того, чтобы быть счастливым, а чтобы приспосабливаться к окружающей среде… Иногда для этого надо испытывать неприятные эмоции (будучи все время в восторге от жизни, можем не заметить угроз)», — пояснила специалист.
Именно поэтому важно, не забывать о том, что для того, чтобы стать счастливее, необходимо предпринимать некоторые меры. Так, психолог предложила прибегнуть к несложным практикам.
- 1. Тренировать внимание: необходимо выработать привычку замечать и фокусироваться на всем хорошем, что происходит в жизни.
- 2. Осознать эмоции: не только положительные, но и отрицательные. Последние исследования показывают, что подавление негативных эмоций вызывает еще большую неудовлетворенность.
- 3. Укреплять социальные связи: общение делает счастливее даже интровертов.
- 4. Общаться с незнакомыми людьми: таким образом, мозгу можно дать понять, что мир не настолько враждебный, каким кажется.
- 5. Анализировать жизнь на предмет ее смысла: следует представить, что вам 90 лет. Далее необходимо представить, на какую жизнь вам бы хотелось оглянуться в таком возрасте.
- 6. Бороться с «гедонистической адаптацией» (неспособность радоваться привычным вещам): представьте, что в жизни нет вашей работы, окружающих людей, квартиры, в которой выживете и постарайтесь осознать, что вы при этом чувствуете.
- 7. Благодарите: напишите письмо, в котором благодарите кого-либо (отправлять не обязательно).
Татьяна Павлова
Здоровье
Когнитивно-поведенческий терапевт, кандидат психологических наук
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