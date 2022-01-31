Ученые назвали фактор в четыре раза повышающий риск деменции

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Физическая активность может в разы снижать риск деменции

Деменция многими рассматривается как неизбежное следствие старения. Однако это не так. Есть факторы риска, которые серьезно повышают вероятность деменции в будущем. Например, отсутствие физической активности.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, люди, отказывающиеся от физической активности, имеют в четыре раза больше шансов на развитие деменции. Используя данные более чем 196 тыс. взрослых старше 60 лет, проживающих в Великобритании, команда подсчитала генетический риск развития деменции у каждого субъекта и присвоила им балл слабости на основе различных показателей здоровья.

«Мы наблюдали четырехкратное увеличение частоты случаев деменции у людей с высокой степенью слабости по сравнению с более сильными людьми», - рассказывают авторы.

После учета различных генетических факторов деменции, они обнаружили, что риск ее развития у группы с высокой степенью слабости был в два с половиной раза выше, чем в контрольной группе.

«Мы видим все больше доказательств того, что действия в течение жизни могут значительно снизить риск развития деменции», - отмечает доктор медицинских наук Дэвид Уорд, ведущий автор исследования с факультета гериатрической медицины Университета Далхаузи.

В исследовании также было отмечено, что у субъектов с высоким генетическим риском деменции, высокий показатель слабости приводил к увеличению риска в 5,8 раза, по сравнению с людьми с низким генетическим риском и низкой слабостью.

Ранее ученые объяснили, по какому признаку можно понять, что человек скоро умрет.
Дэвид Уорд
Дэвид Уорд
Здоровье
Доктор медицинских наук, факультет гериатрической медицины Университета Далхаузи
Теги : деменция, болезнь Альцгеймера, физические нагрузки

Комментарии

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