Ученые назвали фактор в четыре раза повышающий риск деменции

«Мы наблюдали четырехкратное увеличение частоты случаев деменции у людей с высокой степенью слабости по сравнению с более сильными людьми», - рассказывают авторы.

«Мы видим все больше доказательств того, что действия в течение жизни могут значительно снизить риск развития деменции», - отмечает доктор медицинских наук Дэвид Уорд, ведущий автор исследования с факультета гериатрической медицины Университета Далхаузи.