Ученые назвали фактор в четыре раза повышающий риск деменции
Деменция многими рассматривается как неизбежное следствие старения. Однако это не так. Есть факторы риска, которые серьезно повышают вероятность деменции в будущем. Например, отсутствие физической активности.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, люди, отказывающиеся от физической активности, имеют в четыре раза больше шансов на развитие деменции. Используя данные более чем 196 тыс. взрослых старше 60 лет, проживающих в Великобритании, команда подсчитала генетический риск развития деменции у каждого субъекта и присвоила им балл слабости на основе различных показателей здоровья.
«Мы наблюдали четырехкратное увеличение частоты случаев деменции у людей с высокой степенью слабости по сравнению с более сильными людьми», - рассказывают авторы.
После учета различных генетических факторов деменции, они обнаружили, что риск ее развития у группы с высокой степенью слабости был в два с половиной раза выше, чем в контрольной группе.
«Мы видим все больше доказательств того, что действия в течение жизни могут значительно снизить риск развития деменции», - отмечает доктор медицинских наук Дэвид Уорд, ведущий автор исследования с факультета гериатрической медицины Университета Далхаузи.
В исследовании также было отмечено, что у субъектов с высоким генетическим риском деменции, высокий показатель слабости приводил к увеличению риска в 5,8 раза, по сравнению с людьми с низким генетическим риском и низкой слабостью.
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Дэвид Уорд
Здоровье
Доктор медицинских наук, факультет гериатрической медицины Университета Далхаузи
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