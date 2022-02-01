Ученые назвали простой способ улучшить функцию мозга
Американские ученые провели исследование, которое в очередной раз доказало, что физическая активность и когнитивные способности связаны друг с другом.
В исследовании приняли участие 90 человек среднего и старшего возраста (от 50 до 74 лет), которые носили акселерометры во время физической активности, а затем проходили когнитивное тестирование дома. Главой исследования стала доктор Раэнн Мур, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Исследование показало, что в те дни, когда участники были наиболее физически активны, справляться с контрольными заданиями им было проще. В дни, когда физическая активность была ниже, снижались и когнитивные способности. Результаты исследования представлены в журнале JMIR mHealth and uHealth.
Корреляция между физической активностью и когнитивными способностями сохранялась, когда были внесены поправки на различные сопутствующие заболевания.
Ранее ученые рассказали, кому суждено умереть во время секса.
Раэнн Мур
Здоровье
Доктор, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего
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